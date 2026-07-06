Murió Rubén Cuestas, emblema de la música entrerriana

El reconocido artista falleció este domingo a los 84 años. Integró junto a su hermano Néstor el histórico dúo Los Hermanos Cuestas, que llevó la música entrerriana a los principales escenarios del país y convirtió el canto de los pájaros en un sello inconfundible.
Murió este domingo Rubén Cuestas, uno de los máximos referentes de la música litoraleña y de la chamarrita entrerriana. Tenía 84 años.
Junto a su hermano Néstor Cuestas, fallecido el 23 de septiembre de 2020, integró el histórico dúo Los Hermanos Cuestas, una formación que marcó un antes y un después en el folclore entrerriano y llevó la identidad musical de la provincia a los principales escenarios del país y del exterior.
Conocido como «el amigo de los pájaros», Rubén desarrolló desde muy pequeño una extraordinaria habilidad para imitar el canto de las aves entrerrianas. Ese talento se convirtió en una marca registrada del conjunto y en uno de los rasgos más distintivos de sus interpretaciones.
Una vida dedicada a la música
Nacido en Diamante, desde niño mostró una fuerte inclinación por la música. En su adolescencia, junto a Néstor, integró el coro de la Asociación Verdiana y el Coro de Cámara de su ciudad. Más tarde conformaron el dúo «Los Baqueanos», con el que comenzaron a recorrer distintos escenarios de Entre Ríos.
Mientras cursaba estudios en una escuela de Artes Visuales conoció al maestro Linares Cardozo, quien se convirtió en un guía fundamental para ambos hermanos y en una influencia decisiva en la construcción de su identidad artística.
En 1964 participaron por primera vez en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde recibieron una mención especial, ya que por entonces no existía una categoría para dúos. Ese reconocimiento les abrió las puertas para compartir escenario con figuras como Margarita Palacios y Jorge Cafrune.
El despegue de Los Hermanos Cuestas
En 1967 llegaron a Buenos Aires con apenas un bombo y una guitarra, en plena época dorada del folclore argentino. Debutaron en los programas televisivos «Patio de Tango» y «La Querencia», iniciando una carrera artística que no dejó de crecer.
Ya bajo el nombre de Los Hermanos Cuestas, se consolidaron como uno de los dúos más representativos del litoral argentino, con innumerables presentaciones en radio, teatro, cine y televisión.
El gran salto llegó en 1972, cuando, apadrinados por Florencio López, regresaron a la Plaza Próspero Molina de Cosquín. Tras una ovación inolvidable obtuvieron la consagración que impulsó definitivamente su carrera y los convirtió en una de las grandes revelaciones del festival.
En 2022, Rubén celebró los 50 años de aquella histórica consagración del 23 de enero de 1972, fecha que marcó el inicio de una trayectoria que difundió la música entrerriana por todo el país acompañada por el inconfundible canto de las aves.
Un legado para la cultura entrerriana
La carrera de Los Hermanos Cuestas trascendió las fronteras de la provincia. Participaron en las películas «Los gauchos judíos» y «Mire qué lindo mi país paisano», además de grabar numerosas obras propias y composiciones de autores fundamentales como Linares Cardozo, Víctor Velázquez, Jorge Méndez, Santos Tala, Juan Carlos Mondragón y Carlos Santamaría.
El legado de Rubén, construido junto a Néstor durante décadas, quedó plasmado en canciones que continúan identificando a varias generaciones y en un estilo inconfundible que hizo del canto de los pájaros un símbolo de la cultura de Entre Ríos. Elonce