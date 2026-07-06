Entre una helada y otra, esta semana se definirá la siembra de trigo

La intención de siembra de trigo entrerriano para este ciclo ronda las 600.000 hectáreas, lo que implicaría una disminución interanual cercana al 18%. Sin embargo, la reciente reducción en el precio de los fertilizantes nitrogenados mejoró las expectativas de los productores y podría atenuar esa caída. De todos modos, el resultado final dependerá de lo que pueda concretarse en los próximos días, ya que en Entre Ríos las siembras de trigo rara vez se extienden más allá del 10 de julio.

De acuerdo al reporte de la Bolsa de Cereales, el exceso de humedad dificulta el normal desarrollo de la siembra de trigo. Las mayores demoras se registran en los departamentos ubicados en la costa del Paraná, sector donde las anomalías de las precipitaciones de junio fueron mayores y recién a partir de esta semana se reanudaron las labores de siembra luego de las precipitaciones acaecidas a inicios de la segunda quincena de junio.

Con base en la información aportada por la Red de Colaboradores, se estimó un avance de siembra a nivel provincial del 79%, lo que representa un progreso de 14 puntos porcentuales en los últimos 15 días.

Si se compara con el avance promedio de los últimos cinco años al cierre de junio que es del 67%, se aprecia una variación positiva del 12%.

aprecian daños significativos.

En tanto, suman que el área planificada para la siembra de lino en la campaña 2026/27 en Entre Ríos se posicionaría en 9.500 hectáreas.

En función de los datos aportados por la Red de Colaboradores, se estima que a nivel provincial se concretó el 50% de la intención de siembra.

En los últimos 15 días, solamente se logró un progreso del 5% debido a la excesiva humedad en los primeros centímetros del suelo, lo cual dificultó el normal desarrollo de las labores de implantación.