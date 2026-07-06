Colón: Elisense detenido tras intentar robar bebidas de un comercio

Pasadas las 19 hs de este sábado, personal de esta Departamental fue comisionado a un establecimiento comercial del rubro supermercado, ubicado en la arteria San Martín al 900, de la ciudad de Colón, a raíz de un llamado que alertaba sobre presencia de un individuo que habría intentado sustraer mercadería del local.

Según se confirmó a Génesis24, al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con el administrador del comercio, quien relató que minutos antes había divisado el ingreso de un sospechoso.

Tras realizar un seguimiento visual, observó el momento preciso en que el sujeto se dirigió al sector de góndolas e intentó ocultar dos botellas de aperitivo (Fernet, marca Branca, de 750 cc cada una). Posteriormente, el individuo intentó trasponer la línea de cajas, con claras intenciones de retirarse del establecimiento sin abonar los productos.

Enterada de los pormenores del suceso, la Fiscal en turno, Dra. Noelia Batto, dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes y ordenó la inmediata aprehensión del ciudadano de 27 años, con domicilio en Villa Elisa, bajo la supuesta autoría del delito de hurto en Grado de Tentativa, quien quedó alojado en dependencia policial a disposición de la magistratura actuante.

PROCEDIMIENTO EN COLÓN: INVESTIGACIÓN POR ILÍCITO CULMINÓ CON UN DETENIDO Y SECUESTRO DE ELEMENTOS EN UN ALLANAMIENTO

Por otro lado, en el marco de una exhaustiva y minuciosa pesquisa coordinada por el personal dependiente de esta Jefatura Departamental, en horas de la tarde de la fecha se materializó un importante procedimiento que derivó en la detención de un ciudadano y la incautación de material de interés para la causa.

El mandato judicial fue emitido por el Juzgado de Garantías de la ciudad de Colón, bajo la titularidad del Dr. Jesús Penayo Amaya, y cumplimentado en estricta consonancia con las directivas emanadas desde la Unidad Fiscal local, a cargo de la Dra. Noelia Batto.

Las tareas de campo y la recolección de indicios condujeron a los Investigadores a efectuar el requerimiento legal para una finca ubicada en las inmediaciones de Boulevard Ferrari al 800, en la planta urbana de la ciudad de Colón.

Tras una minuciosa requisa de las instalaciones de la vivienda, el personal actuante logró el formal secuestro de diversos elementos que guardarían una relación directa con los hechos delictivos que se investigan, quedando los mismos a resguardo técnico para sus posteriores peritajes.

Asimismo, durante la irrupción se procedió a la detención de un sujeto de 34 años de edad, sindicado en la causa. El causante fue trasladado de inmediato hacia la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales.

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