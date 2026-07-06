Concepción del Uruguay: El Municipio denunció daños de maquinaria privada en Paso Vera Norte

La Municipalidad de Concepción del Uruguay tomó intervención a través de las áreas pertinentes, Dirección de Salud Ambiental y Dirección de Legislación y Asuntos Jurídicos, ante la actividad ilegítima que realizaron personas y maquinaria ajenas al municipio en la zona de Paso Vera Norte, violentando cercos perimetrales talando árboles y cortando parte de la vegetación que conforma el monte protegido.

Las actuaciones se dieron en respuesta a la información recibida desde la Dirección de Turismo municipal, dependiente de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes.

Así planteada la situación, el día lunes 29 de junio de 2026, la Dirección de Salud Ambiental, junto a personal de la Dirección de Catastro, realizó una inspección integral del sector, labrando las actas de constatación, relevamiento fotográfico, definición de coordenadas geográficas para dimensionar el área intervenida desde una acción privada en el Monte Nativo, con remoción de vegetación mediante el uso de maquinarias.

Verificados los hechos de intromisión indebida y cursadas las actuaciones por ante la Dirección de Legislación y Asuntos Jurídicos, se promovió la correspondiente denuncia ante la Fiscalía Penal a cargo de la Dra. María Florencia Occhi.

La información relevada, junto con las respectivas actas de constatación labradas en el procedimiento, y demás informes técnicos ampliatorios, fueron elevadas a la Fiscalía Administrativa de Asuntos Municipales, a fin de verificar la legalidad de los procedimientos administrativos y policiales llevados a cabo, organismo que procedió al dictado de las medidas preventivas correspondientes, tendientes a hacer cesar de inmediato las acciones ilegítimas constatadas.

Consecuentemente, en cumplimiento de la normativa municipal y provincial vigente, en ejercicio del poder de policía de los organismos intervinientes, y ante la indubitada información recabada en el lugar del hecho, mediante el intercambio de palabras con personas que se hallaban realizando tales actos en infracción, con maquinaria de dominio privado, se procedió a notificar formalmente al propietario del terreno lindero, ordenando el cese inmediato de las acciones referenciadas y el bloqueo del acceso generado. Dicha acción fue acompañada por personal de la Comisaría Primera de la Policía de Entre Ríos y de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad.

Conforme al proceso local establecido, la Fiscalía Administrativa Municipal instó la imputación formal de los hechos constatados en infracción, elevando las actuaciones al Juzgado de Faltas Nº 1, con la finalidad de la imposición de las sanciones que correspondan según la normativa vigente en la materia.

Asimismo, en virtud de la situación medioambiental comprometida, se notificó a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, al efecto de su debida intervención, constatando los hechos y adoptando las medidas que correspondan conforme a la normativa de bosques nativos y demás disposiciones provinciales aplicables.

Comparte esto: Twitter

Facebook

