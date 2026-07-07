Concepción del Uruguay: Robó una bicicleta de un complejo de departamentos y fue rápidamente detenido

Un hombre de 28 años fue aprehendido esta madrugada luego de forzar el ingreso a un edificio y sustraer una bicicleta de un inquilino. El rápido aviso a la policía permitió capturar al autor y recuperar el rodado.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho delictivo ocurrió alrededor de las 03:35 horas en un complejo de departamentos ubicado en calle Maipú al 200. Una vecina de 41 años alertó a los efectivos tras observar a un sujeto con buzo con capucha azul oscuro y pantalón gris que, tras dañar la puerta de ingreso al lugar, sustrajo una bicicleta marca Kawara rodado 29 de color negro.

Con la descripción aportada, personal del Comando Radioeléctrico montó un operativo cerrojo en la zona y logró interceptar al sospechoso en calle Belgrano y Maipú. Durante el procedimiento, el demorado terminó indicando dónde había ocultado el rodado, el cual fue localizado y secuestrado minutos más tarde por efectivos de la Comisaría Tercera en las inmediaciones de calles 9 del Norte y Lacava.

La fiscal en turno, Dra. María José Labalta, tomó intervención en el caso y dispuso el traslado del joven de 28 años a la Jefatura Departamental en calidad de aprehendido bajo el cargo de supuesto delito de robo. Asimismo, ordenó la recepción de entrevistas testimoniales y convocó al personal de la División Policía Científica para realizar el relevamiento pericial sobre los daños ocasionados en el acceso al inmueble, previo a restituir el vehículo recuperado a su dueño.

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