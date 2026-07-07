Concepción del Uruguay: Dejaron vela prendida al santo y se produjo incendio en vivienda

El principio de incendio en una vivienda desatado este martes cerca de als 11:30 horas, demandó la intervención de dos unidades de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay.

El incidente ocurrió en una casa ubicada en bulevar 12 de Octubre, entre avenida Frondizi y Urquiza, donde al parecer los duelos de casa dejaron una vela prendida a un santo y eso originó el fuego.

Al parecer la velita cayó en un mueble que se incendió corriendo las llamas a parte de la habitación, pero afortunadamente la rápida acción de los bomberos pudo evitar que pasara a mayores.

En el lugar también se constituyó personal de la Comisaría Primera, para colaborar y constatar lo sucedido.

Crédito: 03442 – BVCDU

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