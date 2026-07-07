San Cipriano: Secuestran moto denunciada como robada días atrás en Concepción del Uruguay

Efectivos del Destacamento San Cipriano recuperaron esta tarde una motocicleta de gran porte que se encontraba oculta entre las malezas a la vera de un camino rural, luego de haber sido denunciada como sustraída en Concepción del Uruguay.

Según se confirmó a Génesis24, el hallazgo se registró alrededor de las 17:00 horas de hoy, en momentos en que el personal policial de la mencionada dependencia realizaba recorridas prevencionales por un camino vecinal, unos cuatro kilómetros al oeste de la Autovía Artigas. Durante el patrullaje, un bulto sospechoso entre los matorrales, en el margen norte del camino y a escasos metros de la calzada, llamó la atención de los uniformados.

Al descender del móvil para inspeccionar el lugar, los agentes confirmaron que se trataba de una motocicleta de alta cilindrada marca QJ Motor, modelo SRT 700 de color gris. El rodado poseía su chapa patente colocada, aunque la misma se encontraba visiblemente doblada en un intento por ocultar su numeración alfanumérica.

Al cotejar las numeraciones de cuadro y motor, se determinó que el vehículo guardaba directa relación con una denuncia por robo radicada días atrás en la jurisdicción de la Comisaría Segunda. La víctima del ilícito, un vecino de 60 años, había dejado estacionada la unidad, frente a un domicilio de calle Güemes el pasado 1 de julio, percatándose de la faltante del rodado dos días después.

Tras el hallazgo, se dio inmediata intervención al personal de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes sobre el motovehículo recuperado, dándose inicio a las actuaciones de rigor para su posterior restitución al legítimo propietario.

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