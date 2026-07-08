Colón: Motociclista sufrió lesiones graves en un siniestro vial

En horas de la tarde del martes, personal policial de Jefatura Departamental Colón intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de Ruta Nacional 135 y avenida San Martín.

Según se confirmó a Génesis24, por causas que se tratan de establecer, una camioneta marca Ford Ecosport, conducida por una joven de 19 años, que circulaba por la Ruta Nacional 135 en sentido oeste a este, intentó girar hacia avenida San Martín, oportunidad en la que colisionó con una motocicleta marca Honda XR 250 cc., guiada por un joven de 19 años que transitaba en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado al hospital local para su atención. Tras ser examinado por los profesionales médicos, se determinó que presentaba lesiones de carácter grave.

En el lugar también intervino personal de Inspección Municipal, quienes procedieron a la retención preventiva de la motocicleta por carecer de condiciones reglamentarias para circular.

Las actuaciones continúan a fin de establecer las circunstancias en que se produjo el hecho.

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