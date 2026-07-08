Reforma previsional: el dictamen del PJ aumenta en cinco años la edad jubilatoria para los docentes

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, presidida por el senador peronista Juan Pablo Cosso (Villaguay) y constituida con mayoría opositora, emitió un dictamen paralelo al del oficialismo al término del debate sobre la reforma previsional que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio. Sobresale en el texto el aumento en cinco años de la edad jubilatoria para el sector docente.

Un aspecto que llamó la atención es que este dictamen alternativo del peronismo es más duro en términos de edad jubilatoria con el sector docente que el texto que impulsa el oficialismo.

Puntualmente, la ley actual estipula que los maestros accedan al beneficio con 52 años las mujeres y 54 años los varones. Y mientras que el proyecto del oficialismo no introduce modificaciones en ese sentido, el del peronismo aumenta esas edades en cinco años. Según se indica en el artículo 81º, el beneficio quedaría en 57 años de edad para las maestras mujeres y 59 años para los varones.

Entre las diferencias con el texto del oficialismo, se cuenta también la eliminación de la declaración de emergencia que incluía el proyecto original en su artículo primero y, en general, direcciona las modificaciones a quienes ingresen al Estado actualmente o en el futuro.

Otra incorporación importante es la creación del Fondo Entrerriano de Sostenibilidad Previsional destinado al fortalecimiento financiero del sistema previsional provincial.

También, se apunta a crear el Consejo Provincial de Sostenibilidad Previsional como órgano permanente de asesoramiento, evaluación, seguimiento institucional y formulación de recomendaciones en materia previsional.

El proyecto de ley de reforma previsional ingresará este miércoles al pleno y se debatirá en sesión especial, la próxima semana.