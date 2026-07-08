Concepción del Uruguay: Motociclistas lesionados tras diversos choques

Al menos dos colisiones se registraron este miércoles en horas del mediodía en las calles de Concepción del Uruguay, dejando como saldo importantes daños y personas lesionadas.

Uno de los siniestros tuvo lugar en la Intersección del bulevar Los Constituyentes y Santa Teresita, donde chocaron un auto Ford Ka y una moto, demandando la intervención de personal policial y del servicio de emergencias.

El otro siniestro ocurrió momentos antes en la intersección de las calles Líbano y Galarza, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.

Como en el caso anterior se dio intervención a la Policía y a personal de emergencias, desconociéndose el estado de ambos motociclistas que fueron derivados al hospital. (03442)

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