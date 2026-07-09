Gualeguaychú: Dos padres fueron detenidos por agredir a sus hijos

En operativos separados durante la noche del miércoles, la Policía detuvo a un hombre de 54 años que habría intentado agredir a sus hijas y a otro de 38 que, alcoholizado, amenazó a su pareja y a sus tres hijas menores. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

Dos hombres fueron aprehendidos en la noche del miércoles en el marco de sendas causas por violencia familiar registradas en distintos puntos de Gualeguaychú, según informaron fuentes policiales.

Primer hecho: intentó agredir a sus hijas

Alrededor de las 19:30, personal del Comando Radioeléctrico intervino en San Juan y Bolivia tras un alerta por violencia familiar. Al llegar, los efectivos constataron que un hombre de 54 años habría intentado agredir a sus hijas, situación que no llegó a concretarse gracias a la intervención de otros familiares presentes en el lugar.

Con conocimiento de la Fiscalía de Género, se dispuso la aprehensión del hombre, quien fue trasladado a sede policial y quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Segundo hecho: alcoholizado, amenazó a su familia

Casi a la medianoche, personal de la comisaría Segunda intervino en un domicilio de Chacabuco al 900 tras un llamado que alertaba sobre otro episodio de violencia familiar.

En este caso, los efectivos constataron que un hombre de 38 años, presuntamente bajo los efectos del alcohol, había adoptado una actitud agresiva hacia su pareja y sus tres hijas menores de edad, a quienes profirió insultos y amenazas.

El hombre fue aprehendido y trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente por el presunto delito de amenazas en contexto de violencia familiar. R2820