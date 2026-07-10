Concepción del Uruguay: Roban elementos de vivienda y son recuperados en el mismo vecindario. Dos personas quedaron supeditadas al hecho

Un operativo policial llevado a cabo a primera hora de hoy por la División Investigaciones permitió esclarecer un ilícito reciente. El procedimiento se realizó a tan solo cuatro cuadras de la vivienda damnificada, lo que expone que el presunto autor o los responsables del hecho actuaron en las inmediaciones del mismo barrio.

Según se confirmó a Génesis24, el allanamiento, ordenado por el Juzgado de Garantías N.º 1 tras la intervención de la fiscalía de la Dra. Denise Caraballo, se concretó a las 08:30 horas en una finca situada en calle Los Ceibos, entre Magaldi y Filiberto. La causa se había iniciado a raíz de un robo perpetrado la madrugada del pasado miércoles en un domicilio de calle República del Líbano al 900, donde delincuentes sustrajeron diversos elementos.

Al irrumpir en la vivienda señalada —ubicada a escasos metros del lugar del hecho—, el personal policial notificó de la medida judicial a un joven de 18 años. El registro arrojó resultado positivo, lográndose el secuestro formal de una garrafa de 10 kilos de color celeste, vestimenta y una carpa completa de color verde.

Durante el despliegue, las autoridades procedieron al traslado hacia la Jefatura Departamental del joven de 18 años y de una mujer de 27 años para su correcta identificación y antecedentes, quedando ambos supeditados a la causa por disposición de la magistratura.

Con este procedimiento se logró recuperar una parte del botín sustraído. Desde la Jefatura Departamental confirmaron que se continúa con las tareas investigativas y de rastrillaje a los fines de localizar y recuperar la totalidad de los elementos denunciados, como así también establecer la autoría material del robo.

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