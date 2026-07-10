Entre Ríos y Santa Fe fortalecen la conservación de sus áreas naturales protegidas

En ese marco, los equipos técnicos avanzaron en intercambio de experiencias, armonización de criterios técnicos y normativos, y desarrollo de líneas de evaluación de las políticas públicas vinculadas a la biodiversidad. Este trabajo permitirá contar con indicadores y marcos de análisis comparables, favoreciendo una planificación basada en evidencia y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de ambas jurisdicciones.

Asimismo, las reparticiones acordaron avanzar en la planificación y desarrollo de un área natural protegida de carácter bi-provincial, una iniciativa que representa un paso significativo para la conservación de ecosistemas compartidos entre Entre Ríos y Santa Fe. La creación de este tipo de áreas permite implementar estrategias de manejo coordinadas sobre territorios que, desde el punto de vista ecológico, constituyen una unidad ambiental, aunque se encuentren divididos por límites administrativos.

De concretarse esta iniciativa, será la segunda área natural protegida bi-provincial en la que participe Entre Ríos. La primera corresponde a la Reserva de Mocoretá, desarrollada junto a la provincia de Corrientes.