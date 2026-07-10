La Justicia ordenó a OSER cubrir en forma integral un tratamiento de rehabilitación para un joven con problemas de adicción

La Justicia hizo lugar a una acción de amparo presentada por el abogado Emmanuel Isidro Almirón y ordenó a la Obra Social de Entre Ríos (OSER), brindar la cobertura integral de un tratamiento de rehabilitación para un joven que padece graves trastornos vinculados al consumo problemático de sustancias.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, la demanda fue promovida luego de que la obra social autorizara la prestación, pero solo por un monto inferior al presupuesto presentado por el centro especializado donde el paciente debía continuar su tratamiento.

Según consta en la sentencia, el joven presenta un trastorno de la personalidad emocionalmente inestable y trastornos mentales y del comportamiento derivados del consumo de múltiples drogas y otras sustancias, cuadro por el cual su médico tratante indicó la continuidad de un tratamiento intensivo en un centro de rehabilitación especializado en adicciones.

En la presentación judicial, el abogado Emmanuel Isidro Almirón solicitó que la cobertura fuera total, al advertir que el monto autorizado por la obra social no alcanzaba para afrontar el costo real del tratamiento. El centro terapéutico había presupuestado la prestación en 714.000 pesos mensuales, mientras que OSER solo había aprobado 612.086 pesos, generando una diferencia que impedía garantizar la continuidad del tratamiento.

Al analizar el caso, el juez entendió que la obra social no ofreció una alternativa equivalente ni justificó de manera razonable por qué cubría un importe inferior al costo del tratamiento, pese a reconocer la patología del paciente y la necesidad de la prestación. También destacó que las adicciones deben ser abordadas como parte de las políticas de salud mental y recordó que las personas con consumo problemático de sustancias tienen derecho a recibir una atención integral y oportuna.

Finalmente, el magistrado hizo lugar al amparo y ordenó que OSER cubra de manera inmediata, gratuita e integral el tratamiento de “Centro de Día”, con jornadas de ocho horas, tres veces por semana, en el centro de rehabilitación especializado “El Arte de Volver”, asumiendo el costo mensual completo de 714.000 pesos hasta el 31 de diciembre de 2026.

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