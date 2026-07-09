Concepción del Uruguay: Saltó la reja de una casa, huyó a contramano y lo detuvieron oculto en un contenedor de basura

Un hombre de 29 años fue detenido en flagrancia esta madrugada tras ser sorprendido por una patrulla en el momento exacto en que saltaba la reja perimetral de una vivienda en calle Carosini al 330. Al verse descubierto, el sujeto abordó una bicicleta y emprendió una veloz huida en contramano por varias arterias céntricas.

Según se confirmó a Génesis24, al llegar a la intersección con calle Chacabuco, el sospechoso descartó el rodado y continuó la fuga a pie. Tras un rápido operativo cerrojo en la zona de las vías del ferrocarril, los efectivos policiales lograron localizarlo y aprehenderlo en 14 de Julio y Boulevard Yrigoyen, justo en el instante en que intentaba ocultarse dentro de un contenedor de residuos público.

Los peritos trabajaron en el lugar y la fiscalía en turno dispuso el secuestro preventivo de la bicicleta —una Firebird rodado 29 de color negra— y ordenó el traslado del detenido a la alcaidía de la Comisaría Primera bajo el cargo de tentativa de hurto calificado por escalamiento.

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