San José: Recuperan moto recientemente robada

En horas de la tarde deayer, en el marco de recorridas preventivas realizadas en la ciudad de San José, personal policial localizó una Motocicleta oculta entre la maleza en un descampado ubicado en inmediaciones de Calles Yapeyú y Maipú.

Al verificar la numeración de cuadro y motor, los efectivos constataron que el rodado, una siendo marca Gilera Smash sin dominio colocado, registraba un Pedido de Secuestro vigente por una causa de Robo denunciada el día anterior, ilícito que se habría perpetrado en una vivienda situada camino a la localidad de 1º de Mayo en zona rural de San José.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal de Colón, se dispuso el formal secuestro del motovehículo y, una vez cumplimentadas las diligencias de rigor, su posterior entrega al damnificado.

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