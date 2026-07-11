Principio de incendio en cabaña de Pueblo Escondido

De acuerdo a los primeros datos obtenidos por Génesis24, anoche viernes cerca de la medianoche, personal de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay fue alertado sobre un principio de incendio en barrio Pueblo Escondido, sobre ruta 39.

Según se supo, se trataba de un foco ígneo originado en una cabaña de dicho lugar. Tras ello, salió rápidamente el móvil 28 (Unidad de Primera Intervención), y a su arribo se constató que ya sus propietarios habían logrado controla el fuego, por lo que se procedió a realizar tareas de enfriamiento y verificación, para así evitar una posible reactivación del mismo.

Asimismo, pudo observarse que el principio de incendio se habría originado en la salida de los caños de una salamandra.

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