Concepción del Uruguay: Robó banquetas de un bar y fue rápidamente detenido

Un joven de 20 años fue detenido en flagrancia durante la madrugada de este sábado en Concepción del Uruguay, luego de ser interceptado por una patrulla policial mientras transportaba elementos sustraídos de un comercio gastronómico local.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento se registró alrededor de las 03:00 horas, cuando personal de la Comisaría Primera detuvo la marcha de un sujeto que circulaba en una bicicleta rodado 26 de color naranja en la intersección de calle Ruiz Moreno y el Boulevard 12 de Octubre. El individuo llamaba la atención de los uniformados debido a que transportaba sobre sus hombros dos banquetas de estructura de hierro y madera.

En forma simultánea, efectivos de la Sección Motorizada que participaban del despliegue preventivo constataron que el mobiliario presentaba idénticas características a las utilizadas en un local gastronómico situado en la esquina de Boulevard Yrigoyen y Fray Mocho.

Al presentarse en el comercio, las autoridades se entrevistaron con el propietario, quien tras revisar las instalaciones constató la faltante de gran parte de sus banquetas.

La fiscal auxiliar en turno, Dra. Denise Caraballo, dispuso la inmediata aprehensión del joven de 20 años bajo el cargo de supuesto delito de hurto en flagrancia.

Asimismo, ordenó el secuestro formal de las dos banquetas y de la bicicleta, el inicio de las actas de reconocimiento y posterior entrega de los bienes al damnificado, y dio intervención a la División Investigaciones junto a Policía Científica para el correspondiente relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.

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