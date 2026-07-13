Mercado Libre avanza con un centro logístico que generaría hasta 120 empleos en localidad entrerriana

La nueva planta de empaquetado y distribución se construye sobre la Ruta 14 en Gualeguaychú y fortalecerá la logística regional, con impacto económico y generación de empleo.
Avanza la instalación de un nuevo punto de empaquetado y distribución de Mercado Libre en la ciudad de Gualeguaychú, el cual se encamina a convertirse en uno de los proyectos privados más importantes de los últimos años para la región. La inversión promete fortalecer el perfil logístico y generar nuevas oportunidades laborales.
La planta se construye sobre la Ruta Nacional 14, en un predio ubicado a pocos metros del complejo de Termas del Guaychú. Durante las últimas semanas, los trabajos se intensificaron con el arribo de materiales y el avance sobre una imponente estructura que dará lugar al futuro centro operativo de la compañía.
El proyecto contempla la puesta en funcionamiento de un punto destinado al empaquetado, clasificación y distribución de productos, dentro de la amplia red logística que Mercado Libre desarrolla en distintos puntos del país para agilizar las entregas y acompañar el crecimiento del comercio electrónico.
La Municipalidad de Gualeguaychú aguarda que las obras alcancen un mayor grado de avance para realizar el anuncio formal del emprendimiento, según da cuenta el sitio R2820. Mientras tanto, la construcción continúa avanzando y se espera que próximamente comiencen las tareas vinculadas a los accesos al predio.
Uno de los puntos centrales para la habilitación operativa del centro será la construcción de una dársena de ingreso y egreso sobre la Ruta Nacional 14. La factibilidad de esa obra ya fue aprobada por la Dirección Nacional de Vialidad antes de que el corredor vial pasara al sistema de concesiones, por lo que el proyecto cuenta con las autorizaciones necesarias para avanzar.
Uno de los aspectos más destacados del emprendimiento es el impacto que tendrá en el mercado laboral local. De acuerdo con las primeras estimaciones, la nueva planta podría generar entre 80 y 120 puestos de trabajo directo, vinculado principalmente a tareas de logística, clasificación de paquetes, operación, administración y servicios asociados.
Además, la llegada de una compañía de esta magnitud podría generar empleo indirecto a través de proveedores, transporte, mantenimiento, servicios técnicos y actividades vinculadas a la cadena logística.
Fundada en 1999, Mercado Libre se transformó en una de las empresas tecnológicas más importantes de América Latina y en la principal plataforma de comercio electrónico de la región. Su ecosistema integra comercio digital, pagos electrónicos a través de Mercado Pago y una red logística propia que busca reducir tiempos de entrega y ampliar la cobertura territorial.
En Argentina, la compañía cuenta con miles de empleados y una extensa infraestructura logística que incluye centros de almacenamiento, puntos de distribución y nodos estratégicos ubicados en distintas provincias.
La llegada de un centro de estas características a Gualeguaychú posicionaría a la ciudad como un punto estratégico dentro del corredor de la Ruta Nacional 14, aprovechando su ubicación geográfica y su cercanía con importantes centros urbanos y productivos del litoral argentino.