Caseros presente en el 10º Aniversario del Museo “Casa de Gobierno”

El Área de Cultura de la Municipalidad de Caseros participó del Festival “10 años de historia, identidad y ciudadanía” realizado en la ciudad de Paraná en el marco del 10° Aniversario del Museo “Casa de Gobierno”.

La localidad de Caseros fue representada con fotografías de la colección “Diversidad en retratos” de Facundo Dropci, cuadros de Arte Francés de Rocío Fleitas, y el unipersonal teatral “El pez que brilla” de Mía Satto, todos ellos acompañados por la encargada de Cultura, Turismo y Deportes, Moira Zaffaroni, y la Museóloga Adriana Impini.

La jornada se desarrolló el miércoles 8 de julio, contó con la presencia del Gobernador Rogelio Frigerio, la Coordinadora General del Museo Casa de Gobierno Estela Richard, y delegaciones de distintas ciudades de la provincia que se hicieron presentes con diversas expresiones artísticas para celebrar esta primera década del Museo.

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