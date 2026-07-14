martes 14 julio 2026

Caseros presente en el 10º Aniversario del Museo “Casa de Gobierno”

El Área de Cultura de la Municipalidad de Caseros participó del Festival “10 años de historia, identidad y ciudadanía” realizado en la ciudad de Paraná en el marco del 10° Aniversario del Museo “Casa de Gobierno”.

La localidad de Caseros fue representada con fotografías de la colección “Diversidad en retratos” de Facundo Dropci, cuadros de Arte Francés de Rocío Fleitas, y el unipersonal teatral “El pez que brilla” de Mía Satto, todos ellos acompañados por la encargada de Cultura, Turismo y Deportes, Moira Zaffaroni, y la Museóloga Adriana Impini.

La jornada se desarrolló el miércoles 8 de julio, contó con la presencia del Gobernador Rogelio Frigerio, la Coordinadora General del Museo Casa de Gobierno Estela Richard, y delegaciones de distintas ciudades de la provincia que se hicieron presentes con diversas expresiones artísticas para celebrar esta primera década del Museo.

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