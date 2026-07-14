El gobierno provincial pide a los municipios aumentar controles por triquinosis

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó una reunión de gabinete donde se solicitaron a los municipios extremar los controles para prevenir la triquinosis, además de discutir obras públicas y políticas energéticas en Entre Ríos.
En una reunión de gabinete celebrada este lunes en Casa de Gobierno, el gobernador Rogelio Frigerio abordó temas relevantes para la provincia, enfocándose en la prevención de enfermedades como la triquinosis y el síndrome urémico hemolítico. El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó que estas enfermedades suelen estar asociadas al consumo de carne de cerdo y jabalí que no ha sido sometida a los controles sanitarios adecuados.
“Si bien en la provincia no hay casos reportados, es fundamental que desde el área de Bromatología se trabaje de manera coordinada con los municipios para reforzar los controles”, señaló Bernaudo, quien instó a sostener una vigilancia estricta sobre la comercialización de embutidos. “Los municipios son los responsables de controlar que no se comercialicen productos que no cuenten con la documentación correspondiente”, agregó.
Proyectos en infraestructura
Durante el encuentro, también se discutieron importantes proyectos de infraestructura. Se mencionaron la reparación y ampliación de la Unidad Penal de Federal, así como las obras en las rutas provinciales 22 y 4, que se llevan a cabo en el norte de la provincia. Estas inversiones buscan mejorar la infraestructura y el tránsito en dichas áreas.
Avances en políticas energéticas
El gabinete provincial repasó la agenda que se presentará este martes en la Mesa de Energía de la Región Centro, que se realizará en Córdoba. El objetivo es avanzar en políticas comunes para el desarrollo energético en la región y potenciar la integración entre las provincias del área.
A la reunión asistieron la vicegobernadora Alicia Aluani, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, así como otros ministros y secretarios del gabinete provincial.