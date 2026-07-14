Agmer alerta que está en riesgo el reinicio de clases

El plenario de secretarios generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que este lunes sesionó en Paraná desde las tres de la tarde y difundió un documento cerca de las diez de la noche, alertó al Gobierno que está en riesgo la vuelta a las escuelas desde el lunes 20, luego del receso esolar de julio ante un escenario hostil con una paritaria salarial que no satisfizo las aspiraciones docentes y con el avance de la reforma en el sistema jubilatorio provincial.

Los secretarios generales de Agmer reclamaron “salarios dignos para todas y todos los docentes”; rechazaron la “reforma jubilatoria de Frigerio y Milei”; y, además, “financiamiento para sostener la escuela pública y garantizar el derecho social a la educación”.

“Las y los trabajadores de la educación llegamos a este plenario de Agmer en un complejo escenario, donde el plan de saqueo y ajuste del gobierno de Milei e instrumentado por Frigerio en la provincia de Entre Ríos tiene como resultado un escenario social delicado marcado por un profundo empobrecimiento”, alertó el gremio de los maestros.

El Gobierno no ha logrado la tercera negociación paritaria del año con los docentes. Las dos anteriores, en marzo y en mayo, hubo fracaso y el Poder Ejecutivo dispuso los aumentos por decreto. El lunes 6 se abrió esta instancia, y se propuso un aumento del 6% en dos tramos: 3% con los sueldos de julio, y 3% con los de septiembre. El miércoles 8 se reformuló la propuesta salarial: un 3% para julio y un 4% para septiembre, más una mejora en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y el adicional por Conectividad.

Así, se llevó el mínimo garantizado de bolsillo de $776.250 a $850.000.

Agmer rechazó esa segunda propuesta y declaró el estado de conflicto.

“Por si fuera poco, el gobierno de Frigerio sigue avanzando exactamente en dirección contraria con los intereses y demandas de la clase trabajadora activa y jubilada, profundizando el saqueo, ahonda el ajuste y apriete sobre los más afectados por la crisis, mientras los grupos económicos concentrados continúan apropiándose de la riqueza que genera nuestra provincia y la fugan, sin generar beneficios para los entrerrianos”, señaló el documento.

En ese marco, el plenario definió:

“Exigir salarios dignos para todas y todos los docentes en el marco de ley de paritarias”.

“Rechazar la reforma jubilatoria de Frigerio y Milei”.

“Que frente a este contexto se declara en peligro el normal reinicio de clases”.

Entre Ríos Ahora