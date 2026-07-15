Murió el chofer del camión que cayó del puente Urquiza en el complejo Zárate – Brazo Largo

El camionero fallecido tenía 45 años. La carga que transportaba era peligrosa. El accidente aconteció en el trampo Buenos Aires- Entre Ríos.

Un trágico siniestro vial con consecuencias fatales se registró este miércoles en el complejo Zárate-Brazo Largo. Fuentes de la Jefatura Departamental Islas de Ibicuy y de la Comisaría de Ceibas (DGDU) confirmaron el fallecimiento de manera instantánea del conductor del transporte tras precipitarse al vacío a la altura del kilómetro 113 de la Ruta Nacional 12.

El lamentable hecho ocurrió sobre el sentido de circulación descendente (norte a sur), que conecta la provincia de Entre Ríos con Buenos Aires. Por causas que aún se encuentran bajo investigación pericial, un camión Volkswagen 719 (dominio AH417NN), que arrastraba un semirremolque marca Bonano (dominio HON 180), perdió el control, traspasó la barrera de contención del puente Justo José de Urquiza y cayó al vacío hacia el cardinal oeste.

El transporte pesado, que se encontraba cargado con soda cáustica, impactó contra el terreno inferior y comenzó a incendiarse de forma generalizada de manera inmediata, quedando completamente destruido por las llamas.

El conductor de la unidad fue identificado oficialmente como Alejandro Suárez, de aproximadamente 45 años de edad, con domicilio fijado en la localidad de Villa Elisa, La Plata (provincia de Buenos Aires). Lamentablemente, debido a la magnitud del impacto y posterior incendio de la cabina, el transportista falleció en el acto.

En el lugar del siniestro trabajó intensamente el personal policial de la Comisaría de Ceibas, dotaciones de bomberos de la región, personal de gendarmería y de emergencias médicas para sofocar el fuego, controlar el tránsito y realizar las tareas de rescate del cuerpo, las cuales se vieron sumamente complicadas por la presencia del cargamento químico y la combustión del vehículo.

La fiscalía correspondiente tomó intervención en el hecho para iniciar las actuaciones legales pertinentes, ordenando las pericias accidentológicas correspondientes que determinen la causa exacta del despiste. Ahora

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