Dpto. Uruguay: Abrieron los sobres para reparar aulas y sectores dañados en una escuela de Distrito Molino

La obra civil permitirá mejorar las condiciones de seguridad y funcionamiento del establecimiento ubicado a la altura del kilómetro 134 de la autovía 14, en el Distrito Molino. El plazo de ejecución previsto para las tareas es de 60 días corridos y la intervención forma parte de la planificación de infraestructura educativa que lleva adelante la provincia para asegurar el normal desarrollo de las actividades pedagógicas en el ámbito rural.

El acto administrativo correspondiente al proceso de licitación pública se llevó a cabo en las oficinas de la Dirección general de Arquitectura y Construcciones, donde se presentaron como oferentes las firmas Sittner Gustavo Leonardo y Constructora Cardenal S.A.S., cuyas propuestas técnicas y económicas ingresaron a la etapa de evaluación de la comisión de adjudicación. Los trabajos permitirán intervenir distintos sectores del edificio con el objetivo de optimizar el mantenimiento general de la estructura y brindar espacios más adecuados para estudiantes y docentes.

Al respecto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó: «Estas intervenciones forman parte de una planificación sostenida de obras que se lleva adelante en el territorio entrerriano para dar respuesta a problemáticas edilicias concretas».

La escuela a intervenir cuenta con una matrícula activa de 38 estudiantes y dispone de tres aulas de nivel primario, un aula de nivel inicial, cocina-comedor, biblioteca, sanitarios y dependencias administrativas y de servicio. Actualmente, el edificio presenta diversos problemas en su estructura exterior e interior, tales como cielorrasos deteriorados por antiguas filtraciones pluviales, daños ocasionados por tormentas recientes, instalaciones eléctricas afectadas, fisuras en sectores del frente y canaletas oxidadas.

La intervención técnica abarcará una superficie total de 84 mt2 e incluirá el recambio de los cielorrasos dañados por placas de PVC, el reemplazo de pisos y contrapisos deteriorados, la reparación de fisuras de mampostería, la renovación de canaletas de desagüe y mejoras integrales en la red eléctrica interna. Asimismo, las cuadrillas construirán una nueva casilla de resguardo para alojar el clorinador y el tablero de bombas de agua, fortaleciendo la calidad del suministro y el mantenimiento de la institución.

Durante la apertura de sobres estuvieron presentes el director de Proyectos generales de Arquitectura, Diego Romero; la responsable zonal de arquitectura del departamento Uruguay, Claudia Ávalos; y la directora de la escuela, Doris Joannas, quienes certificaron la transparencia del trámite de contratación.