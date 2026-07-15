Senado dio media sanción al proyecto de reforma previsional

La reforma previsional en Entre Ríos comenzó a debatirse este miércoles en el Senado provincial en medio de una nueva movilización de la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones, que volvió a expresar su rechazo al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

La sesión comenzó pasadas las 9.30, mientras en las inmediaciones de Casa de Gobierno se concentraban representantes de gremios, jubilados y organizaciones sociales provenientes de distintos puntos de la provincia.

Durante los primeros minutos de la protesta, un grupo de manifestantes intentó ingresar por el acceso principal del edificio, que permaneció cerrado. Posteriormente, la concentración se trasladó hacia las ventanas que dan al recinto del Senado, donde continuaron los cánticos, bombos y aplausos.

Rechazo a la reforma jubilatoria

Entre los manifestantes estuvo Fabián, empleado próximo a jubilarse, quien cuestionó la iniciativa del Gobierno provincial. «Estoy descontento con lo que se está haciendo. Este gobierno nunca investigó dónde estaba la plata que se fugó hace más de 20 años y ahora nos hace pagar a nosotros esa inacción», afirmó.

El trabajador explicó que ya reúne los requisitos para acceder a la jubilación, aunque aseguró que continuará participando de las protestas. «Tengo fuerza para seguir luchando y no dejar que nos pisoteen como nos están pisoteando ahora», expresó. “Nunca nos dieron una desde que asumió el gobernador Frigerio”, cuestionó.

«Es una quita de derechos»

Ceferino sostuvo que la iniciativa representa un ajuste sobre los trabajadores estatales. «Está disfrazado como reforma, pero es una quita de derechos. Es un ajuste», afirmó el manifestante que había llegado desde Concepción del Uruguay para participar de la movilización.

Como docente, señaló que una de las mayores preocupaciones es el impacto que podría tener sobre los futuros haberes jubilatorios. «Podemos llegar a cobrar apenas un 60% de lo que percibimos estando en actividad», advirtió.

La preocupación de los jubilados

También participaron integrantes del Centro de Jubilados Provinciales de Paraná. Su presidenta, Griselda Ledesma, pidió a los senadores que analicen el proyecto con responsabilidad antes de emitir su voto. «Estamos acá resistiendo y pidiéndoles a los legisladores que voten con conciencia y piensen en las consecuencias que va a tener esta ley para los jubilados y para los trabajadores activos», manifestó.

La dirigente señaló que existen varios aspectos del proyecto que generan preocupación entre los pasivos. «Nos preocupan el 82% móvil, la emergencia que quieren declarar, el aporte extraordinario cuando consideren que sea necesario y otros puntos que nos pueden perjudicar», sostuvo.

Manifestación frente al recinto

Mientras se desarrollaba el debate legislativo, los manifestantes siguieron atentamente las exposiciones de los senadores mediante parlantes instalados por organizaciones gremiales.

Muchos de los presentes escuchaban en tiempo real las intervenciones desde el exterior del edificio, mientras efectivos policiales permanecían desplegados tanto en el acceso principal como en las inmediaciones del recinto para resguardar el desarrollo de la sesión.

La movilización se mantuvo durante toda la mañana en un clima de tensión, acompañando el tratamiento de una de las iniciativas legislativas más debatidas de los últimos años en la provincia.

Elonce