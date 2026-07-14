Concepción del Uruguay: Propios familiares arrojaron a una adolescente de su bicicleta, la agredieron y sustrajeron el rodado

Este martes por la mañana en la intersección de calles Suipacha y Lepratti. Una adolescente de 17 años que circulaba en su bicicleta fue interceptada por dos hermanos (quienes resultaron ser cuñados de la víctima) que se desplazaban a bordo de un carro de tracción a sangre.

Según la denuncia, los agresores la abordaron en la vía pública, la hicieron caer del rodado y, tras agredirla físicamente, le sustrajeron una bicicleta marca SLP rodado 29, de color negra con detalles llamativos, para luego darse a la fuga de inmediato.

Según se confirmó a Génesis24, tras el alerta emitido por la Sala del Comando Radioelectrico, desplegó un rápido operativo de búsqueda. Apenas veinte minutos después del hecho, una patrulla que recorría la zona del Barrio 100 Viviendas y el Ex Circuito Mena logró individualizar y cortar el paso de uno de los sospechosos, un joven de 27 años de edad, quien circulaba libremente en el rodado sustraído.

El procedimiento fue informado a la Fiscalía Auxiliar en turno, desde donde se dispuso la inmediata aprehensión del sujeto de 27 años, su correcta identificación y el formal secuestro de la bicicleta para ser restituida a su dueña. En tanto, las actuaciones quedaron a cargo de la Sección Judiciales y Comisaría Primera.

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