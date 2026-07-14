Colón: Detenido tras cometer un ilícito y esconderse en un domicilio

En horas del mediodía de este martes, personal dependiente de la Jefatura Departamental, intervino de manera eficaz ante un hecho delictivo, que culminó con la aprehensión de un joven de 21 años.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento se originó a raíz de un llamado de alerta, el cual requirió la inmediata presencia policial en un domicilio situado en las inmediaciones de las calles Mitre y Monteagudo, de la ciudad de Colón. En dicho lugar, un individuo habría sustraído paltas de la propiedad.

Al constatar la situación, los uniformados iniciaron un operativo cerrojo en la zona que permitió interceptar al sospechoso a pocas cuadras del lugar del hecho. Al verse cercado, el joven reaccionó arrojando una mochila que contenía los frutos, previamente sustraídos, contra la integridad del personal policial, para luego emprender una veloz huida a pie.

En su intento de evadir el accionar, el presunto autor de la maniobra ingresó a una vivienda ubicada sobre la calle Tucumán al 800, con la clara intención de refugiarse.

Ante este escenario, y contando con la expresa autorización y solicitud del propietario del inmueble para que el sujeto fuera retirado, los efectivos procedieron a su inmediata aprehensión. Con conocimiento y orden de la Unidad fiscal de Colón quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

DETENIDO EN FLAGRANCIA TRAS DESOBEDECER ORDEN JUDICIAL

Por otro lado, un joven de 22 años fue interceptado por una patrulla en la vía pública cuando intentaba aproximarse a un domicilio que la Justicia le había prohibido frecuentar.

En el marco de tareas preventivas y de patrullaje, personal policial logró constatar un quebrantamiento de una medida judicial, procedimiento que derivó a la inmediata aprehensión del presunto autor.

El procedimiento tuvo lugar sobre la calle Uranga, en el tramo comprendido entre Doctor Bard y Sargento Cabral. Mientras los uniformados realizaban recorridas por la cuadrícula asignada, divisaron a un ciudadano de 22 años de edad en el preciso instante en que se aproximaba a una vivienda sobre la cual pesaba una prohibición de acercamiento vigente, mediante un oficio judicial por una causa de violencia familiar.

Ante la inminencia del incumplimiento y con el objetivo de salvaguardar la integridad de los moradores del lugar, personal actuante interceptó al sujeto y con conocimiento de la unidad fiscal de Colón fue trasladado hasta la Jefatura Departamental donde quedó alojado.

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