Salud insta a reforzar la vacunación en personas gestantes para prevenir infecciones respiratorias graves en lactantes

La campaña preventiva está dirigida de forma prioritaria a las embarazadas que se encuentren cursando entre las 32 y 36 semanas y seis días de gestación. El objetivo de esta ventana temporal es brindar una protección inmunológica temprana y efectiva a las y los recién nacidos, resguardándolos especialmente durante los periodos invernales de mayor circulación y transmisión de agentes patógenos. Desde la cartera sanitaria entrerriana confirmaron que todos los efectores públicos del territorio cuentan con stock suficiente de insumos para sostener la cobertura.

El VSR es la principal causa de infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) en menores de un año, y puede provocar cuadros severos como bronquiolitis y neumonía que, en un alto porcentaje de los casos, requieren internación y cuidados críticos. Por este motivo, la prevención iniciada desde el vientre materno resulta una acción fundamental para disminuir las tasas de morbilidad y las complicaciones generales en el transcurso de la primera infancia.

Respecto a la circulación de los virus respiratorios en el país, el último Boletín Epidemiológico Nacional indica que actualmente continúa predominando el virus de influenza A (H3N2), seguido por el VSR. En lo que refiere a las consultas de pacientes ambulatorios por este último virus, el documento técnico informa que se registraron 31 casos positivos en lo que va de 2026 en la provincia, de los cuales 22 corresponden a las últimas cuatro semanas analizadas por los equipos de vigilancia epidemiológica.

Desde el punto de vista inmunológico, la aplicación de la dosis permite que la persona gestante genere anticuerpos específicos contra el virus. Estas defensas atraviesan la placenta y pasan al bebé durante el embarazo, brindándole una protección pasiva desde el mismo instante del nacimiento. De esta manera, la o el recién nacido cuenta con defensas directas durante sus primeros seis meses de vida, etapa crítica en la que su sistema inmunológico aún es inmaduro y el riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias agudas es elevado.

La vacuna contra el VSR ha demostrado ser totalmente segura y eficaz tanto para la persona gestante como para el desarrollo del feto, con estudios clínicos que evidencian una reducción significativa en las hospitalizaciones. Al estar incorporada al calendario de inmunizaciones, su aplicación en el sistema público no requiere de orden médica y puede administrarse de forma simultánea junto con otras vacunas indicadas para esta etapa del embarazo, como la triple bacteriana acelular o la vacuna antigripal estacional.