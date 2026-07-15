Cruce ruta 39 y autovía 14: Conductora uruguayense perdió el control de su vehículo e impactó contra una columna

De acuerdo a los primeros datos oficiales que Génesis24 pudo recabar, se produjo un grave accidente de tránsito esta mañana en acceso a Concepción del Uruguay por ruta 39, cruce con la autovía Gervasio Artigas.

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Peugeot 308, el cual era conducida por una vecina de Concepción del Uruguay, de 38 años de edad, habría despistado para terminar colisionando contra una columna.

Según se confirmo a Génesis24, dicha mujer que perdió el control de su vehículo, solo sufrió lesiones de carácter leves, aunque por prevención fue trasladada para un mayor control hasta el hospital Justo José de Urquiza.

Trabajaron allí además personal de la Policía de Entre Ríos, de Transito Municipal de de Bomberos Voluntarios.

Los daños en el vehículo fueron importantes, pero se destacó que no hubo terceros involucrados. (Génesis24)

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