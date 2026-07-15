miércoles 15 julio 2026

Robo en Concepción del Uruguay: Tras un allanamiento, secuestran prendas y detienen al presunto autor del hecho

Efectivos de la Comisaría Segunda llevaron a cabo este martes por la tarde un allanamiento positivo en un domicilio de calle Labalta al 300, en el marco de la investigación por el robo de una garrafa ocurrido la madrugada del lunes en una vivienda de calle 8 de Junio.

Según se confirmó a Génesis24, en aquella oportunidad, un vecino de 63 años constató que delincuentes habían ingresado al patio de su casa para sustraerle el envase de gas. Gracias al aporte de filmaciones de cámaras de seguridad vecinales analizadas por la División Investigaciones, se logró identificar al sospechoso.

Con los datos recabados, el Juzgado de Garantías N.° 2 emitió una orden de registro para la finca señalada. Allí, tras notificar a los moradores (dos hombres de 60 y 28 años), el personal policial secuestró elementos de vital interés para la causa.

Asimismo, la justicia ordenó la inmediata detención del joven de 28 años, quien luego de ser examinado por la médica policial en turno, fue trasladado y alojado en la Alcaidía de la Comisaría Primera a disposición de la causa.

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