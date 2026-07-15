Alerta amarilla por fuertes vientos en Entre Ríos y advierten por «posibles tormentas severas»

La alerta amarilla por fuertes vientos regirá entre la noche del jueves y el mediodía del viernes en cinco departamentos de Entre Ríos. Además, un frente frío avanzará sobre la región y podría generar tormentas fuertes o localmente severas.
La alerta amarilla por fuertes vientos emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pondrá bajo vigilancia a varios departamentos de Entre Ríos entre la noche del jueves y el mediodía del viernes. El organismo anticipó que el fenómeno estará acompañado por ráfagas intensas, mientras que especialistas advirtieron que el avance de un frente frío sobre una masa de aire cálida y húmeda incrementará el riesgo de tormentas fuertes e incluso localmente severas en parte de la región.
Según el informe oficial del SMN, las condiciones más adversas se concentrarán en los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, donde se esperan vientos persistentes del sector norte con velocidades sostenidas de entre 30 y 40 kilómetros por hora.
Además, el organismo nacional indicó que las ráfagas podrían alcanzar los 65 kilómetros por hora, por lo que recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución del pronóstico y tomar precauciones para evitar inconvenientes derivados del viento.
Qué prevé el Servicio Meteorológico Nacional
La advertencia emitida por el SMN tendrá vigencia desde la noche del jueves y se extenderá hasta el mediodía del viernes. Durante ese período, el viento del norte dominará la región antes del ingreso del frente frío que modificará las condiciones meteorológicas.
En su informe, el organismo precisó que «el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 40 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h», una situación que podría generar reducción de la visibilidad por polvo en suspensión, caída de ramas y complicaciones para actividades al aire libre o la circulación de vehículos de gran porte.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar permanecer debajo de árboles o estructuras inestables y consultar de manera permanente los canales oficiales para conocer posibles actualizaciones del alerta.
Un frente frío favorecerá el desarrollo de tormentas
Más allá del viento, la atención también está puesta en el avance de un sistema frontal que comenzará a desplazarse desde el oeste hacia el centro y noreste del país.
El meteorólogo Leonardo De Benedictis, en un informe publicado por el sitio Meteored, explicó que «a medida que el frente frío abandone la Cordillera y avance hacia el centro y noreste del país, comenzará a interactuar con una masa de aire muy cálida y húmeda impulsada por el persistente viento del norte. Esta combinación incrementará notablemente la inestabilidad atmosférica sobre la región».
Ese choque entre masas de aire de diferentes características favorecerá la formación de tormentas que, en algunos sectores, podrían alcanzar intensidad fuerte e incluso presentar características severas.
Dónde se esperan los fenómenos más intensos
El análisis meteorológico señala que los principales focos de inestabilidad se concentrarán sobre el este del Litoral argentino, Uruguay y el sur de Brasil.
Según De Benedictis, «los principales focos de tormentas se concentrarían entre el este del Litoral argentino, Uruguay y el sur de Brasil, donde existe potencial para el desarrollo de tormentas fuertes e incluso localmente severas».
En esas zonas no se descartan precipitaciones abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, fenómenos que podrían presentarse de manera puntual durante el avance del frente frío.
El este entrerriano, bajo seguimiento
Aunque el mayor potencial de organización de las tormentas se proyecta sobre Uruguay y el sur brasileño, Entre Ríos también podría verse afectada por el sistema meteorológico.
El especialista sostuvo que «sobre el este de Entre Ríos, el noreste de Buenos Aires y parte de Santa Fe también podrían desarrollarse tormentas durante el avance del sistema frontal, aunque el mayor potencial de organización se proyecta sobre Uruguay y el sur brasileño».
Finalmente, remarcó la importancia de seguir las actualizaciones oficiales debido a que este tipo de fenómenos puede modificar rápidamente su trayectoria e intensidad.
«Dada la evolución prevista, será fundamental seguir las próximas actualizaciones de los pronósticos y los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, ya que la ubicación e intensidad de estos fenómenos podrá ajustarse en las próximas horas», concluyó.
Elonce