Este sábado se realiza la 22ª Peregrinación ConcePro bajo el lema: «Con María, anunciamos el amor de Dios»

Este sábado 18 de julio se llevará a cabo la tradicional Peregrinación ConcePro, en honor a Nuestra Señora de Schoenstatt. Las distintas comunidades de la región ya se preparan para el encuentro en la capilla San José de Pronunciamiento.
Como en cada edición, se unirán las ermitas de la Plaza Urquiza de Concepción del Uruguay y de la localidad de Pronunciamiento. Los fieles de las comunidades vecinas se sumarán en distintos puntos del trayecto para confluir en la Santa Misa de las 16 h que será presidida por Monseñor Hector Luis Zordán.
Durante la misma se coronará como «Reina de las Misiones» a una de las imágenes que habitualmente recorren los hogares de la zona y un grupo sellará la Alianza de Amor con la Virgen.
Para garantizar la seguridad y el cuidado de los caminantes, la organización dispondrá de vehículos de apoyo a lo largo de toda la ruta. Asimismo, se realizarán tres paradas estratégicas de descanso que contarán con sanitarios y agua caliente.
Cronograma de salidas y puntos de encuentro
Las distintas columnas de peregrinos iniciarán su marcha en los siguientes horarios y puntos de partida:
ConcePro: 06:30 h – Plaza Urquiza (9 de Julio y Rizzo), Concepción del Uruguay.
ElisaPro: 09:00 h – Ermita de Avda. Urquiza y Churruarin, Villa Elisa.
HerreraPro: 11:00 h – Intersección de Ruta Provincial 39 y acceso a Palacio San José.
SanjuPro: 12:00 h – Ermita frente a la Parroquia de San Justo.
CasePro: 12:15 h – Ermita de calle 25 (entre 0 y 2), Caseros.
MayoPro: 12:30 h – Parroquia de Primero de Mayo.
SanciPro: 13:30 h – Capilla de San Cipriano.
Preparación y colaboración
Se invita a todos los participantes a prepararse tanto física como espiritualmente para vivir esta jornada de fe.
Aquellos que deseen colaborar con la organización o sumarse al trabajo logístico de los grupos de las localidades vecinas, pueden solicitar más información a través de las redes sociales oficiales en Facebook e Instagram buscando como «Peregrinacion ConcePro», o bien comunicándose telefónicamente al 03442 15515345.
Como en cada edición, se unirán las ermitas de la Plaza Urquiza de Concepción del Uruguay y de la localidad de Pronunciamiento. Los fieles de las comunidades vecinas se sumarán en distintos puntos del trayecto para confluir en la Santa Misa de las 16 h que será presidida por Monseñor Hector Luis Zordán.
Durante la misma se coronará como «Reina de las Misiones» a una de las imágenes que habitualmente recorren los hogares de la zona y un grupo sellará la Alianza de Amor con la Virgen.
Para garantizar la seguridad y el cuidado de los caminantes, la organización dispondrá de vehículos de apoyo a lo largo de toda la ruta. Asimismo, se realizarán tres paradas estratégicas de descanso que contarán con sanitarios y agua caliente.
Cronograma de salidas y puntos de encuentro
Las distintas columnas de peregrinos iniciarán su marcha en los siguientes horarios y puntos de partida:
ConcePro: 06:30 h – Plaza Urquiza (9 de Julio y Rizzo), Concepción del Uruguay.
ElisaPro: 09:00 h – Ermita de Avda. Urquiza y Churruarin, Villa Elisa.
HerreraPro: 11:00 h – Intersección de Ruta Provincial 39 y acceso a Palacio San José.
SanjuPro: 12:00 h – Ermita frente a la Parroquia de San Justo.
CasePro: 12:15 h – Ermita de calle 25 (entre 0 y 2), Caseros.
MayoPro: 12:30 h – Parroquia de Primero de Mayo.
SanciPro: 13:30 h – Capilla de San Cipriano.
Preparación y colaboración
Se invita a todos los participantes a prepararse tanto física como espiritualmente para vivir esta jornada de fe.
Aquellos que deseen colaborar con la organización o sumarse al trabajo logístico de los grupos de las localidades vecinas, pueden solicitar más información a través de las redes sociales oficiales en Facebook e Instagram buscando como «Peregrinacion ConcePro», o bien comunicándose telefónicamente al 03442 15515345.
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))