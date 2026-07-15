Este sábado se realiza la 22ª Peregrinación ConcePro bajo el lema: «Con María, anunciamos el amor de Dios»

Este sábado 18 de julio se llevará a cabo la tradicional Peregrinación ConcePro, en honor a Nuestra Señora de Schoenstatt. Las distintas comunidades de la región ya se preparan para el encuentro en la capilla San José de Pronunciamiento.⁣

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Como en cada edición, se unirán las ermitas de la Plaza Urquiza de Concepción del Uruguay y de la localidad de Pronunciamiento. Los fieles de las comunidades vecinas se sumarán en distintos puntos del trayecto para confluir en la Santa Misa de las 16 h que será presidida por Monseñor Hector Luis Zordán.⁣

Durante la misma se coronará como «Reina de las Misiones» a una de las imágenes que habitualmente recorren los hogares de la zona y un grupo sellará la Alianza de Amor con la Virgen.⁣

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Para garantizar la seguridad y el cuidado de los caminantes, la organización dispondrá de vehículos de apoyo a lo largo de toda la ruta. Asimismo, se realizarán tres paradas estratégicas de descanso que contarán con sanitarios y agua caliente.⁣

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Cronograma de salidas y puntos de encuentro⁣

Las distintas columnas de peregrinos iniciarán su marcha en los siguientes horarios y puntos de partida:⁣

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ConcePro: 06:30 h – Plaza Urquiza (9 de Julio y Rizzo), Concepción del Uruguay.⁣

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ElisaPro: 09:00 h – Ermita de Avda. Urquiza y Churruarin, Villa Elisa.⁣

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HerreraPro: 11:00 h – Intersección de Ruta Provincial 39 y acceso a Palacio San José.⁣

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SanjuPro: 12:00 h – Ermita frente a la Parroquia de San Justo.⁣

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CasePro: 12:15 h – Ermita de calle 25 (entre 0 y 2), Caseros.⁣

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MayoPro: 12:30 h – Parroquia de Primero de Mayo.⁣

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SanciPro: 13:30 h – Capilla de San Cipriano.⁣

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Preparación y colaboración⁣

Se invita a todos los participantes a prepararse tanto física como espiritualmente para vivir esta jornada de fe.⁣

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Aquellos que deseen colaborar con la organización o sumarse al trabajo logístico de los grupos de las localidades vecinas, pueden solicitar más información a través de las redes sociales oficiales en Facebook e Instagram buscando como «Peregrinacion ConcePro», o bien comunicándose telefónicamente al 03442 15515345.