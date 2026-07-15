Lauritto recibió a trabajadores de Tres Arroyos que siguen sin respuesta

El Presidente Municipal, José Lauritto, volvió a recibir a un grupo de trabajadores de la empresa Granja Tres Arroyos, que en nuestra ciudad cerró la Planta La China y dejó sin respuestas a 950 trabajadores desde el 22 de Mayo pasado.

Los trabajadores manifestaron su preocupación, ya que no han recibido más información ni de los representantes de la empresa ni de los sindicatos. “Ha pasado un mes desde que la empresa dijo que estaba buscando financiamiento para volver a operar la planta. Se hablaba de 8 millones de dólares, pero no aparecieron inversores, no apareció el crédito, ni tampoco apareció la Provincia ya que habían pedido que fueran garantía. En el medio, la gente que está sin cobrar desde mayo, está desesperada”, señalaron los trabajadores en el encuentro, donde acompañaron al Intendente la Diputada Nacional Marianela Marclay y el Jefe de Gabinete Ezequiel Valdunciel.

Lauritto detalló en la reunión el diálogo sostenido con los empresarios, donde se dio cuenta de la difícil situación financiera que enfrentan y la necesidad de recuperar crédito para poder retomar la operatoria en la planta de la ciudad.

Los trabajadores solicitaron al Intendente interceder ante el Gobierno Provincial para que se involucre en esta situación que mantiene en una profunda angustia a 950 familias de Concepción del Uruguay y el crítico momento de una cadena productiva que afecta a toda la región.

También los trabajadores indicaron que se dirigieron a la sede del Sindicato de la Alimentación para presentar una nota solicitando la activación del fondo de huelga, una herramienta destinada a brindar asistencia económica durante las medidas de fuerza. “En este momento necesitamos cualquier ayuda. Son demasiadas familias en una situación de angustia absoluta”, indicaron.

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