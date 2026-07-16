Hallaron sin vida a un joven entrerriano y buscan esclarecer qué ocurrió

Un joven hallado sin vida en Diamante generó conmoción durante la noche del miércoles. El cuerpo fue localizado en la esquina de Materi y Belgrano, donde trabajaron policías y peritos. Las primeras averiguaciones indicarían que el hecho no estaría vinculado con otro incidente.
Un joven hallado sin vida en Diamante motivó un amplio operativo policial y judicial durante la noche de este miércoles. El cuerpo fue encontrado en la intersección de las calles Materi y Belgrano, mientras personal especializado trabajó para preservar la escena y reunir elementos que permitan determinar las circunstancias del fallecimiento.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue identificada por sus iniciales, S.B. Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente otros datos sobre su identidad ni precisaron cuál habría sido la causa de la muerte.
El hallazgo provocó conmoción y preocupación entre los vecinos del sector, que observaron el despliegue de efectivos policiales y peritos. La Fiscalía de turno tomó intervención y dispuso las primeras medidas para avanzar con la investigación.
Analizan si existió relación con otro episodio
En las primeras horas posteriores al hallazgo trascendió la posibilidad de que el fallecimiento estuviera relacionado con un incidente ocurrido previamente durante los festejos desarrollados en la Plaza 9 de Julio.
En aquel episodio, una persona habría resultado herida con un arma blanca, lo que llevó inicialmente a considerar una eventual conexión entre ambos sucesos. Sin embargo, las primeras averiguaciones indicarían que se trataría de hechos independientes, indicó Neo Net Music.
Por el momento, no hubo una confirmación oficial que vincule ambos acontecimientos. Los investigadores continuaron reuniendo testimonios y pruebas para establecer con precisión qué ocurrió en cada caso.
Peritajes y diligencias en la escena
Personal policial preservó el lugar donde fue encontrado el cuerpo para evitar la alteración de posibles evidencias. Los peritos realizaron las tareas correspondientes y recolectaron elementos que serán incorporados al expediente judicial.
La investigación deberá determinar si el fallecimiento se produjo como consecuencia de un hecho violento, un accidente u otra circunstancia. Esa definición dependerá de los resultados de las pericias y de las medidas ordenadas por la Fiscalía.
Hasta el cierre de este informe, las autoridades no habían comunicado si existían personas detenidas, demoradas o sospechosas vinculadas con el caso. Elonce