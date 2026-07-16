Autovía Artigas: Encontraron un cargamento de celulares ocultos en un auto valuados en 22 millones de pesos

La mercadería fue descubierta durante un control vehicular realizado en el norte entrerriano. Los equipos estaban escondidos detrás del tablero de un Volkswagen Virtus y el conductor no presentó documentación que respaldara su traslado.
Un cargamento compuesto por 70 celulares fue secuestrado durante un control realizado en el puesto vial Paso Cerrito, en el norte de Entre Ríos. Los dispositivos estaban ocultos dentro de una modificación realizada detrás del tablero de un automóvil y fueron valuados en $22.810.000.
El procedimiento ocurrió alrededor de las 10:50, cuando personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial detuvo la marcha de un Volkswagen Virtus gris que se dirigía desde Misiones hacia la provincia de Buenos Aires.
Durante la inspección inicial, los agentes advirtieron que los plásticos del tablero, en el sector correspondiente al acompañante, estaban colocados de manera irregular y presentaban signos de haber sido removidos. A través de una abertura observaron parte de un paquete rectangular envuelto con cinta negra.
Los teléfonos estaban escondidos detrás del tablero
Ante esa situación, y con la presencia de testigos, los funcionarios efectuaron una requisa más exhaustiva del vehículo. Al retirar el revestimiento frontal encontraron una modificación en la carrocería que funcionaba como compartimiento oculto.
Dentro del espacio había numerosos paquetes rectangulares envueltos con cinta de nailon. Tras retirarlos, la Policía contabilizó un total de 70 celulares de diferentes marcas y modelos. Elonce