Matrimonio domiciliado en el departamento Colón protagonizó violento despiste y vuelco

Una pareja domiciliada en el departamento Colón viajaba de regreso a Entre Ríos cuando protagonizó violento despiste y vuelco sobre Ruta Nacional 119 por un posible desperfecto mecánico.
El conductor de un utilitario Renault Kangoo perdió el control del rodado y volcó sobre la Ruta Nacional 119, a la altura del kilómetro 27. Tras el accidente, dos personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas de urgencia al hospital Irastorza de la localidad correntina de Curuzú Cuatiá.
De acuerdo a los primeros datos publicados por el portal El Diario de Curuzú, un desperfecto mecánico habría sido la causa del despiste y posterior vuelco del rodado siniestrado.
Los ocupantes del automóvil viajaban desde la provincia del Chaco con destino a Entre Ríos cuando sufrieron el incidente vial, aunque afortunadamente ambos se encontraban lúcidos al momento de ser hallados por las fuerzas de seguridad.
Las víctimas recibieron los primeros auxilios por parte del personal de emergencias de una empresa privada que circunstancialmente transitaba por la zona y detuvo su marcha para colaborar en el lugar del hecho.
Posteriormente, dotaciones de bomberos voluntarios se hicieron presentes en el sector para realizar las maniobras de extracción y rescatar de forma segura a los afectados que permanecían dentro del habitáculo.
Una vez liberados, ambos fueron trasladados de urgencia en una ambulancia hacia el Hospital Civil para recibir una atención médica integral y evaluar el carácter de las lesiones sufridas. Se trató de un hombre cuyas iniciales son R. Z,. y una mujer E. B.; ambos domiciliados en San José (departamento Colón).
Las autoridades sanitarias del centro de salud confirmaron que los dos pacientes debieron quedar internados en observación para controlar su evolución, precisando que se encuentran fuera de peligro.
En el lugar del accidente trabajaron de forma coordinada los peritos viales y las dependencias correspondientes, dándose inmediata intervención a las autoridades judiciales locales para iniciar las actuaciones de rigor.