Concepción del Uruguay: Multitudinario festejo en plaza Ramírez dejaron dos detenidos

Un operativo de gran envergadura se desplegó este miércoles en el centro de la ciudad con motivo de los festejos por el pase de Argentina a la final del Mundial, tras el partido de semifinal contra Inglaterra. La concentración, que comenzó alrededor de las 17:00 horas en Plaza Francisco Ramírez, convocó a una concurrencia estimada de 16.000 personas y contó con la afectación de 70 funcionarios policiales para tareas de prevención y seguridad.

Según se confirmó a Génesis24, a pesar de que el grueso de la ciudadanía se comportó de manera correcta y festejó pacíficamente, hacia el final de la jornada se registraron incidentes aislados bajo los efectos del alcohol —algunos de los cuales quedaron registrados en videos viralizados en las redes sociales— que requirieron la intervención de las fuerzas del orden.

Agresión a una cabo de policía y detención El hecho más grave ocurrió a las 21:20 horas, cuando la mayor parte de la multitud ya se había desconcentrado. Sobre la calzada de calle San Martín, frente al edificio municipal, se desató una gresca entre particulares. Al intervenir el personal policial para disuadir el conflicto, una joven de 18 años de edad comenzó a agredir verbalmente a los uniformados y se negó a retirarse.

Al intentar calmar la situación, una cabo de la fuerza fue atacada por la joven, quien primero le arrojó una botella de vidrio, luego le tiró el contenido de un vaso (aparentemente vino) y finalmente comenzó a propinarle golpes de puño. Con el apoyo de otros efectivos presentes, se logró reducir y aprehender a la agresora.

Como consecuencia del ataque, la cabo de policía resultó con escoriaciones en la frente y en el labio superior derecho, calificadas legalmente como lesiones de carácter leve. La detenida, que no presentaba heridas, fue trasladada y alojada en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar bajo el cargo de Resistencia a la Autoridad y Lesiones.

Detenido por desórdenes en la vía pública En el mismo sector, en la intersección de calles San Martín y Moreno, personal policial procedió a la detención de un joven de 25 años de edad que se encontraba promoviendo desorden en la vía pública. El ciudadano ingresó a la Jefatura Departamental en carácter de contraventor por supuesta infracción a los artículos 41.° y 43.° de la Ley Orgánica Provincial N.° 3815.

De cara al partido final de este domingo, las autoridades policiales instaron a la comunidad a celebrar con responsabilidad, manteniendo un buen comportamiento y respetando las normas de convivencia ciudadana.

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