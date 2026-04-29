Hallaron una bala sin detonar frente a una escuela entrerriana y descartan riesgo

Una alumna encontró un proyectil calibre .380 en un árbol frente a la Escuela de Comercio Nº4. Intervino la Policía y la Fiscalía. Desde la institución aclararon que no hubo amenazas ni fue necesario activar protocolos internos.
El hallazgo de una bala sin detonar en Victoria generó un episodio inusual este martes al mediodía, cuando una alumna encontró un proyectil calibre .380 en las inmediaciones de la Escuela de Comercio Nº4, en un sector de circulación frecuente frente al establecimiento educativo.
El hecho ocurrió alrededor de las 12:15 sobre calle María Oberti de Basualdo, donde la estudiante observó la munición en un árbol ubicado en un espacio público. Tras advertir la situación, entregó el elemento a un preceptor, quien dio aviso a las autoridades correspondientes para su resguardo.
De acuerdo a la información oficial, el proyectil estaba intacto y no había sido disparado, lo que permitió descartar en principio una situación de peligro inmediato para la comunidad educativa o las personas que transitaban por la zona.
Intervención policial y actuación judicial
Tras el aviso, personal policial se hizo presente en el lugar y procedió al secuestro del proyectil. La Fiscalía tomó intervención para analizar las circunstancias del hallazgo y determinar su posible origen.
Desde la institución educativa aclararon que el elemento no fue encontrado dentro del edificio escolar, sino en un espacio público externo donde suelen concentrarse alumnos y otras personas ajenas a la escuela.
En ese sentido, remarcaron que no fue necesario activar el protocolo interno de seguridad. La situación fue contenida de manera preventiva y no derivó en evacuaciones ni suspensión de actividades.
Testimonio y contexto de alerta
El periodista local Gerardo Gómez explicó que el establecimiento actuó de forma inmediata. “El establecimiento entiende que, al encontrarse, esa bala, fuera de la escuela, no tuvo necesidad de activar los protocolos de seguridad, pero se dio aviso inmediato, a la Jefatura Departamental Victoria de policías para que investigue esta situación”, señaló en diálogo con Elonce.
Asimismo, indicó que la escuela cuenta con sistema de cámaras de seguridad en su interior, aunque no dispone de registros en el exterior. No obstante, no se descarta que cámaras de comercios cercanos puedan aportar imágenes si la investigación avanza.
El episodio no derivó en amenazas ni situaciones concretas de riesgo, aunque generó inquietud momentánea entre quienes se encontraban en el lugar, en un contexto donde este tipo de hechos resulta poco habitual.
En relación al contexto nacional y provincial, marcado por episodios de violencia y amenazas, Gómez sostuvo que “por el momento, no hay denuncias radicadas, pero el alerta se mantiene”.
Además, mencionó que “han surgido los comentarios sobre cosas que se escriben en los baños y que avisan que se puede llegar a producir alguna una situación compleja, pero hasta el momento, no ha pasado a mayores y no hay denuncias formales en ese sentido”.
Elonce