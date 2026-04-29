Prefectura frustró una maniobra de contrabando en el río Uruguay

El procedimiento se llevó a cabo durante un patrullaje al sur de la costanera. Secuestraron más de 900 cigarrillos electrónicos valuados en más de 32 millones de pesos.
Personal de la Prefectura Naval Argentina, con asiento en Concordia, logró frustrar una maniobra de contrabando en aguas del río Uruguay durante la tarde del martes 28 de abril.
El operativo fue realizado por efectivos de la Prefectura Concordia, bajo la conducción del prefecto Jorge Ribinski, mientras desarrollaban tareas habituales de patrullaje aguas abajo de la ciudad, en un sector ubicado al sur de la costanera local.
En ese contexto, los uniformados detectaron una situación sospechosa compatible con una actividad ilícita vinculada al contrabando.
Sospechas y fuga
Al aproximarse al lugar, el personal observó un bote de chapa a remos que se encontraba embicado en la costa. Junto a la embarcación había varios individuos que, al advertir la presencia de las fuerzas de seguridad, se dieron rápidamente a la fuga.
Según se informó, los sospechosos aprovecharon la vegetación y las características geográficas del terreno para escapar, abandonando en el lugar tanto el bote como la carga que transportaban.
Ante esta situación, los efectivos procedieron a asegurar la embarcación y trasladarla para su correspondiente inspección.
Secuestro millonario
Una vez en sede prefecturiana, se constató que el bote contenía tres bultos de gran tamaño, de color negro. Al ser abiertos, se verificó que en su interior había más de 900 unidades de cigarrillos electrónicos de las marcas “Lost Mary” y “Elfbar Trio”.
El valor estimado de la mercadería incautada supera los 32 millones de pesos, de acuerdo al aforo realizado por las autoridades.
Desde la fuerza destacaron que «el rápido accionar del personal permitió desarticular la maniobra ilegal, reforzando así la presencia activa de la Prefectura Naval Argentina en la protección de las aguas jurisdiccionales y la seguridad de la comunidad».