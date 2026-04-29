Proponen eximir de Ingresos Brutos a monotributistas de menores ingresos y trabajadores independientes

La diputada provincial Lorena Arrozogaray presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Entre Ríos para eximir del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a contribuyentes de menores ingresos alcanzados por el Régimen Simplificado Provincial y por el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente.

La iniciativa contempla la exención total para quienes se encuentren inscriptos en la Categoría A del régimen simplificado provincial, además de trabajadores independientes comprendidos en programas de inclusión laboral.

Según fundamentó la legisladora, la propuesta parte de una definición política vinculada a la equidad tributaria: “No es razonable que quienes menos tienen sostengan una carga tributaria que termina siendo regresiva”, sostuvo Arrozogaray al presentar el proyecto.

La diputada provincial Lorena Arrozo

Alivio fiscal para pequeños contribuyentes

En un escenario económico complejo, la iniciativa busca aliviar la situación de pequeños comerciantes, emprendedores y trabajadores por cuenta propia que integran la base del entramado productivo provincial.

El texto establece que la exención se aplicará de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, aunque los beneficiarios deberán continuar cumpliendo con las obligaciones formales correspondientes.

Además, propone modificar la Ley Impositiva vigente para fijar en $0 el monto mensual del impuesto para la Categoría A, mientras que el resto de las categorías mantendrán los valores actuales.

Formalización y economía real

Desde el entorno de la diputada señalaron que la medida no sólo apunta a reducir la presión fiscal sobre sectores vulnerables, sino también a incentivar la formalización de actividades económicas que muchas veces quedan por fuera del sistema.

En ese sentido, Arrozogaray indicó que existe una contradicción entre las políticas nacionales orientadas a la inclusión y la carga tributaria provincial que enfrentan quienes recién comienzan una actividad o apenas logran sostenerla.

Vigencia hasta 2027

El proyecto prevé que la exención tenga vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, plazo durante el cual podrían evaluarse sus resultados en términos fiscales, sociales y de registración de contribuyentes.

La legisladora sostuvo que el impacto en la recaudación sería acotado, aunque remarcó que el beneficio social podría ser significativo al reducir costos para los sectores de menores ingresos y favorecer la permanencia dentro de la economía formal.

Con la iniciativa, se busca avanzar hacia un esquema impositivo “más justo”, orientado a acompañar el desarrollo, la producción y el trabajo en Entre Ríos.