Elecciones 2027: Revelan que Macri baraja el nombre de Frigerio como posible candidato presidencial

“No es el periodismo, es la economía”, es el título de la columna que este martes publicó diario La Nación bajo la firma de Carlos Pagni. Es el Editorial que, la noche anterior, realizó el mismo periodista en su programa televisivo “Odisea Argentina”.

Allí repasa la caída en la imagen del Gobierno que encabeza el presidente Javier Milei y la califica como “brusca” ya que “sólo lo aprueba el 34%; diagnóstico equivocado: la culpa sería de la prensa”. Habla, además, de la caída en el nivel de actividad; financiamiento externo: el inesperado estatismo del presidente.

En un noveno párrafo, el analista político lleva el análisis de los números que marcan en la caída de la imagen positiva de Milei, la economía y otras variables para lanzar una pregunta: “¿esto se va a politizar?”. Y dice Pagni: “esta caída de imagen, esta caída en la consideración de la gente, este haber roto el piso del 37% y estar en 34% de aprobación, ¿va a haber alguien que lo capitalice?”.

Inmediatamente después, vuelve a preguntar: “¿Va a haber alguien que tenga un relato, una narrativa capaz de movilizar al electorado detrás de otra fuerza política alrededor de este deterioro del Gobierno? Esta es la gran pregunta”, afirma.

Entonces, va al meollo del interés para los entrerrianos ya que habla del actual gobernador. Escribe: “lo que vemos es que la oposición empieza a moverse. Mauricio Macri empieza a armar una fuerza alternativa. No sabemos con qué destino. Si esa fuerza alternativa termina anclado en una candidatura presidencial, él está pensando en muchos candidatos; uno de ellos es Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos”.

Sí, lo dijo en su programa de televisión y hoy lo replica el diario La Nación. Frigerio es una de las cartas que pone sobre la mesa el expresidente y líder del PRO pensando en jugar fuerte en las elecciones presidenciales 2027. “Otro candidato en el que piensa, aunque no lo diga o aunque ni lo diga en público, es él mismo”, aclara sobre el propio Macri.

Añade que “piensa también en empresarios: empieza a circular el nombre de Jorge Brito, expresidente de River Plate y accionista de Banco Macro. Brito está más ligado al peronismo, o a la idea de competir dentro del peronismo. Empieza a descongelarse la oposición”, interpreta antes de analizar qué pasa en las huestes del peronismo pero allí no asoma, de momento, el nombre de algún entrerriano.

Fuente: Carlos Pagni, La Nación.