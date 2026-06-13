Concepción del Uruguay: Registran un preocupante aumento de intentos de suicidio

El Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay advirtió sobre un crecimiento sostenido de las consultas vinculadas a la salud mental y de los intentos de suicidio registrados en la guardia del nosocomio, una problemática que preocupa a los equipos de atención pública y que refleja una situación crítica en la comunidad.

Desde el Servicio de Salud Mental del hospital señalaron que, desde 2020, se observa un incremento constante de la demanda de atención por crisis asociadas al sufrimiento psíquico, la angustia extrema y la ideación suicida.

La jefa del área, la licenciada en Psicología María Juliana Arca, remarcó que las situaciones de crisis no deben afrontarse en soledad y destacó la importancia de solicitar ayuda profesional de manera temprana.

“Las crisis de salud mental no son algo que las personas deban atravesar en soledad. Muchas veces se deja pasar el tiempo pensando que el malestar va a desaparecer, pero pedir ayuda a tiempo puede evitar situaciones extremas”, sostuvo.

Casi 200 intentos de suicidio en un año

Las estadísticas correspondientes a 2025 muestran la magnitud de la problemática. Según informó el hospital, durante ese período se registraron 187 casos de intentos de suicidio dentro de un amplio universo de consultas relacionadas con la salud mental.

De ese total, el 86,1 por ciento de las personas —161 pacientes— recibieron atención especializada inmediata por parte del Servicio de Salud Mental, mientras que el resto requirió internación debido a su estado clínico.

Para Arca, estos números evidencian la gravedad de la situación.

“Las cifras muestran con claridad que las crisis de salud mental son una realidad urgente que afecta a personas de todas las edades y géneros”, afirmó.

Registro nacional y políticas públicas

La profesional explicó además que desde 2024 comenzó a implementarse la notificación obligatoria de los intentos de suicidio al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SIISA), una herramienta que permite relevar la situación en cada provincia y localidad del país.

Según indicó, el objetivo es contar con estadísticas precisas que permitan diseñar e implementar políticas públicas específicas para el abordaje de la problemática.

La importancia de la atención temprana

Desde el Hospital Urquiza remarcaron que el sistema público de salud cuenta con dispositivos gratuitos y accesibles para acompañar a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento psíquico, que pueden manifestarse mediante cuadros persistentes de angustia o tristeza.

En ese sentido, Arca insistió en la necesidad de buscar asistencia antes de que el malestar se profundice.

“No es necesario esperar a tocar fondo para buscar ayuda. Contar con un espacio terapéutico regular puede ser fundamental para procesar el sufrimiento de manera segura”, señaló.

Dónde pedir ayuda

Ante situaciones de angustia profunda, ideación suicida o crisis emocionales, se recomienda acudir a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) o al Servicio de Salud Mental del Hospital Urquiza.

Servicio de Salud Mental del Hospital Urquiza

Admisiones: lunes desde las 6 de la mañana.

Teléfono de consultas: 3442-602749.

Línea Provincial de Asistencia al Sujeto en Situación de Crisis de Salud Mental

0800-777-2100

Atención gratuita, confidencial y disponible las 24 horas.

Centros de Salud de Concepción del Uruguay

CAPS Dr. Bartolomé Giacomotti – Urquiza 900 – Tel.: 3442-422464 / 3442-556685.

CAPS Bajada Grande – Alberdi 2081 – Tel.: 3442-441450.

Centro de Salud La Concepción – Malvar y Pinto y 21 de Noviembre – Tel.: 3442-587011.

CIC – Allais 1953 – Tel.: 3442-443921 / 3442-586017.

Centro de Salud Rocamora – Artusi 1736 – Tel.: 3442-586015.

Centro de Salud Amanda Ledesma – Enrique de Vedia 199 – Tel.: 3442-421159.

Centro de Salud Minatta – Granillo Posse 842 – Tel.: 3442-586016.

Centro de Salud Villa Las Lomas Norte – Estrada 2767.

El hospital insistió en que la búsqueda de ayuda profesional constituye una herramienta clave para prevenir situaciones de mayor gravedad y recordó que existen dispositivos públicos de atención y acompañamiento disponibles para toda la comunidad

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