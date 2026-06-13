Colón: Secuestran armas y cartuchería tras allanamiento por causa de violencia de género

En el marco de una investigación por Violencia de Género, personal de Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar realizó un Allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de Calle Urquiza al 1000 de la ciudad de Colón, en cumplimiento de una disposición judicial.

Según se confirmó a Génesis24, durante el procedimiento se secuestraron un Rifle de aire comprimido marca Breman, con mira telescópica; un Arma de Fuego tipo carabina semiautomática, marca Ruger calibre .22; una Pistola de aire comprimido marca Smith & Wesson, como también 49 cartuchos calibre .22 LR y tres recipientes con balines, uno de ellos con proyectiles de acero.

Finalizada la medida, el morador del domicilio se hizo presente y reaccionó de manera agresiva contra los efectivos policiales, profiriendo insultos e intentando agredirlos físicamente.

Ante esta situación fue reducido por el personal actuante y posteriormente identificado por disposición de la Fiscalía de turno, quedando supeditado a la causa.

SECUESTRO DE UN ARMA DE FUEGO EN EL MARCO DE UNA ACTUACIÓN PREVENTIVA

Por otro lado, en horas de la noche del viernes, un hombre de 45 años se presentó en la Jefatura Departamental Colón para hacer entrega voluntaria de un Arma de Fuego tipo pistola, marca Bersa, calibre 9 milímetros, acompañado por cargadores y cartuchos.

De acuerdo con lo manifestado por el ciudadano, el arma pertenecería a otra persona que habría expresado presuntas intenciones de atentar contra su integridad, motivo por el cual decidió entregarla preventivamente a las autoridades para su resguardo.

Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal de turno, que ordenó el secuestro formal del armamento con el objetivo de establecer su propiedad y procedencia, quedando el material a disposición de la Justicia.

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