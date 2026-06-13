«Infringe el convenio»: el vocal de AGMER en OSER, contra el cobro de plus de médicos

El vocal de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) Luis Eduardo Franco Weiss, un docente que representa a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), se mostró en contra de la práctica de cobro de “plus” por parte de los médicos a los afiliados de la mayor obra social de la provincia, con suma más de 300 mil.

Franco Weiss pidió a la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) “que garantice el cumplimiento del acuerdo en todos sus círculos médicos departamentales, dado que son sus representados y el convenio vigente se encuentra suscripto con dicha entidad”.

“Ante la decisión del Círculo Médico de Paraná de liberar el cobro de un ´arancel compensatorio´, desde OSER informamos que no se autoriza ningún pago adicional por encima del coseguro, ya que esta medida infringe el convenio vigente”, señaló un pronunciamiento que difundió Agmer.

Y agregó: “OSER no tiene vínculo directo con los círculos médicos departamentales, por lo que sus decisiones particulares no tienen carácter vinculante para interrumpir servicios ni exigir cobros extras”.

El vocal de la obra social provincial puso de manifestó que el convenio formalizado “es con Femer, entidad que comunicó la aceptación de la propuesta el pasado 9 de junio. Si bien se manifestó que la decisión fue por mayoría, dicha resolución es vinculante para todo el colectivo y debe ser acatada por la totalidad de sus miembros, independientemente de que algún sector no haya firmado en conformidad”.

El Círculo Médico de Paraná anunció que habilitó a sus asociados a cobrar un “arancel compensatorio” luego del último acuerdo con la Obra Social de Entre Ríos (OSER), que propuso un aumento de aranceles del 3,5%, a partir del 1° de este mes, incremento que los médicos consideran insuficiente.

“Los profesionales -dice una comunicación que divulgó el Círculo Médico- podrán aplicar un arancel compensatorio para resguardar el honorario médico”.

Desde el Círculo indicaron que “no hay un arancel establecido o fijado por las instituciones” pero que “se aconseja llegar a la media de los aranceles de las demás obras sociales” y que la suma sería de $10.000.

De igual modo, el cobro de ese arancel diferencial contraría la normativa vigente contenida en la denominada Ley Antiplus.