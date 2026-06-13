Caseros: Entregaron declaraciones de interés municipal a eventos locales

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Caseros hizo entrega este fin de semana de dos Declaraciones de Interés Educativo, Cultural y Turístico a eventos de nuestra localidad.

El sábado 6 de junio la Presidente del HCD, Yamina Henchoz, el Secretario, Francisco Federico y el Concejal, Emiliano Uranga, hicieron entrega de la Declaración de Interés Educativo, Cultural y Turístico Municipal a la 5° Feria Literaria y Artística “Molino de Letras”.

Por su parte, el domingo 7 Yamina Henchoz junto a la encargada de Cultura, Turismo y Deportes, Moira Zaffaroni, entregaron la Declaración de Interés Educativo y Cultural Municipal al 1° Encuentro Interdisciplinario Infantil de Danza y Música “Avecillas Entrerrianas”, organizado por la Profesora Alejandra Avanzini y el Instituto “Arco Iris”.

Estas declaraciones de interés, aprobadas en la última sesión del HCD local, tienen como objetivo principal reconocer, incentivar y acompañar a aquellas actividades que promuevan la participación infantil, fortalezcan la identidad local, enriquezcan la vida comunitaria de nuestra localidad, como así también aquellas políticas públicas locales que fomenten el desarrollo educativo, la promoción de la lectura, el turismo cultural y el fortalecimiento de la identidad entrerriana.

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