Buscan a una adolescente entrerriana de 14 años que salió de su casa y no volvió

El personal de la Jefatura Departamental Concordia se encuentra trabajando para dar con el paradero de Tatiana Zalazar, una adolescente de 14 años que se ausentó de su domicilio el pasado miércoles 10 de junio alrededor de las 18:40.

Desde ese momento no se tienen novedades sobre su ubicación, por lo que se activaron los protocolos de búsqueda y localización. Personal policial trabaja intensamente en distintas tareas investigativas con el objetivo de establecer su paradero lo antes posible.

Al momento de desaparecer, Tatiana Zalazar vestía una remera blanca, un saco marrón, un pantalón marrón, zapatillas negras y llevaba una mochila verde. También podría haber tenido una bufanda roja.

La adolescente es de estatura mediana y, según describen sus familiares, su contextura física puede hacer que aparente ser mayor de edad.

Ante la desaparición, solicitan a cualquier persona que pueda aportar información que permita localizar a la menor que se comunique de inmediato con la dependencia policial más cercana, al servicio de emergencias 101 o con su padre al 3454-261091.