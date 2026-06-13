Críticas a la ofensiva oficial sobre las leyes de tierra y de semillas

El movimiento Bases Federadas llamó a enfrentar claramente las políticas del gobierno nacional que afectan a los pequeños y medianos productores agropecuarios, al tiempo que alertó sobre “el silencio de la dirigencia agraria nacional frente al ataque sistemático y permanente a los distintos aspectos de nuestro esquema productivo”.El nucleamiento constituído por exmilitantes y referentes de la Federación Agraria Argentina se quejó porque a las tradicionales gremiales del sector rual parecen no importarles “la apertura de importaciones, la baja de consumo y el aumento de costos, así como la puesta en jaque a los productores de las economías regionales”.

“Gritar con toda nuestra voz que desfinanciar el Inta, el Inti, el Conicet y las Universidades, no son opciones saludables para un país que necesita crecer, parece ser un grito de lucha solitario, lo mismo que defender la industria nacional oponiéndose a la importación de maquinaria agrícola”, dijeron.

Pero ahora, alertaron, “ya sin ningún disimulo están entregando el país” aunque “la noticia parece ser para muchos la baja de dos puntos de retenciones en el trigo o el buen momento que atraviesa la ganadería, que fue aprovechada para imponer la caravana electrónica”.

Las bases denunciaron que el ministro de Desregulación, Federico Stuzenegger, trabaja “incesantemente en eliminar la legislación que impide la venta de tierra a extranjeros en grandes cantidades, allanando el camino para generar lo que conocemos como extranjerización de la tierra”.

También señalaron que el gobierno nacional dio un paso más para acercarse a Upov 91. “Como no podía ser de otra manera, el ejecutivo busca proteger a los grandes semilleros y deja a los productores expuestos a que estos avancen, una vez más el ministro de Desregulación exige controles a los chacareros para beneficiar a los sectores más concentrados del agro”, alertaron.

También se quejaron porque “hace décadas nuestro país entrega sus vías fluviales a grandes sectores de la economía concentrada mundial”. Desde Bases Federadas sostuvieron que Argentina “tiene sobrada capacidad de trabajo y de gestión para poder administrar todos nuestros puertos” y se opusieron a “todo tipo de privatización, la cual ya ha demostrado sobradamente su inoperancia y altos niveles de corrupción”.

También denunciaron la modificación regresiva de la ley de glaciares y llamó a poner un freno a la entrega que está sufriendo nuestra a Nación”.