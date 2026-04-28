Blanzaco presentó ante la Cámara un informe sobre el fortalecimiento de la red de salud mental

El titular de la cartera sanitaria expuso el marco de intervención y estadísticas frente a la problemática de suicidio en la provincia. Durante la sesión, detalló el fortalecimiento del recurso humano, la mejora de efectores y la articulación con programas de cuidado como parte de las respuestas estatales desplegadas en el territorio.

En el marco de la 1º sesión especial del 147º Periodo Legislativo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, presidida por Gustavo Hein, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, brindó un informe sobre la situación del suicidio y las políticas de gestión implementadas. Durante su alocución, el funcionario presentó datos y detalló las medidas de intervención llevadas adelante por su cartera, subrayando que se trata de un tema que «nos preocupa y nos ocupa de manera prioritaria” en la agenda sanitaria, en tanto señaló que “hemos fortalecido el sistema de salud en áreas críticas”.

Acompañado por el director general de Salud Mental, Esteban Dávila; la coordinadora del Programa Provincial de Prevención del Suicidio, Delfina Noé; la directora general de Comunicación y Relaciones Institucionales, Manuela Calderón Bourband, y otros miembros de su gabinete, el ministro explicó los ejes de emergencia de su cartera. Una de las estrategias prioritarias es el fortalecimiento de los seguimientos post-alta como medida central para prevenir la recurrencia de intentos. Para ello, las definiciones incluyen el fortalecimiento del recurso humano mediante el incremento de psiquiatras y profesionales, la mejora de efectores como las casas de medio camino para la transición a la vida independiente, y la potenciación de capacitaciones en promoción y prevención.

El informe presentado dio respuesta a las inquietudes contenidas en la Resolución promovida por la diputada Silvina Deccó. Los legisladores accedieron a estadísticas desagregadas por edad, género y departamento, así como al detalle de las acciones de posvención y los recursos presupuestarios asignados. El ministro enfatizó que estas herramientas buscan garantizar una cobertura integral en todo el territorio entrerriano, trabajando en vinculación con diversas áreas del Estado y tratando, a su vez, de superar el paradigma tradicional “hospitalocéntrico” para pasar a un abordaje intersectorial.

La presencia del titular de Salud en el recinto se encuadra en el artículo 116º de la Constitución Provincial, que faculta al cuerpo legislativo a recibir informes directos de los ministros del Poder Ejecutivo. Esta instancia de control parlamentario reafirma el compromiso con la transparencia y el abordaje de las problemáticas sociales complejas a través del diálogo institucional.

El informe en datos

En su alocución en la 1º sesión especial de la Cámara de Diputados, el ministro de Salud Daniel Blanzaco conceptualizó el suicidio como una “problemática de salud pública vinculada al debilitamiento de los lazos sociales”. Las estadísticas documentadas por el funcionario reflejan una tasa de mortalidad de 13,5 por cada 100 mil habitantes en 2024, con una afectación predominante en hombres. Respecto a los intentos de suicidio, el informe registra 841 casos entre 2023 y 2026, donde el 75,7% corresponde a jóvenes de entre 15 y 29 años, lo cual marca una urgencia de intervención en este grupo etario.

Para prevenir la recurrencia de intentos y los suicidios consumados, la gestión provincial implementa medidas que incluyen la formación de equipos locales, la campaña de visibilización «Decilo» y la consolidación de la Línea 135 con profesionales especializados. Según detalló el ministro, estas acciones se sustentan en una inversión en salud mental que alcanza el 8,40% del presupuesto total del Ministerio para 2026. Este respaldo financiero, aseguró el funcionario, “supera los registros históricos de la provincia, se ajusta a las metas de organismos internacionales y garantiza la operatividad de 90 centros de salud con servicios de guardia interdisciplinaria las 24 horas”.

Como recurso fundamental de asistencia directa, la Línea 135 recibió 1.862 llamadas hasta mediados de abril de 2026, lo cual permitió 75 derivaciones efectivas hacia el sistema sanitario. Además, el funcionario detalló que el ministerio articula acciones con el Consejo General de Educación, ámbito en el que se acompañaron más de 2.400 situaciones complejas, de las cuales 336 estuvieron vinculadas a conducta suicida. Finalmente, desde la cartera informaron que se mantienen convenios con universidades y áreas de deportes para el desarrollo de estrategias de contención situadas en el territorio y el fortalecimiento de los factores de protección social.