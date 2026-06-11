Concepción del Uruguay: Una instructora drogó a compañeros de trabajo con una torta con marihuana. Fue denunciada

Una instructora de Campichuelo fue denunciada por drogar a sus compañeros de trabajo con una torta con marihuana.

El hecho ocurrió el 4 de noviembre del año pasado durante la actividad del programa Kayacs para Escuelas que se desarrolla en Islas y Canales Verdes del Rio Uruguay.

Los instructores- guarda parques estaban a cargo de guiar a los alumnos de una escuela de Larroque. Primero se los instruyó con las nociones básicas de kayakismo, luego se hizo un recorrido por los senderos, como se hace habitualmente cuando reciben la visita de las escuelas.

El hecho sucedió cuando se dispusieron a realizar un “picnic”. Una de las instructoras, según consta en la denuncia, convidó a sus pares una torta que ella había preparado, de la cual consumieron cinco personas mayores de edad. Ninguno sabía qué contenía la porción que les dió.

Cinco de los instructores, apenas estaban regresando con el grupo de alumnos, pisando tierra comenzaron a sentirse descompuestos, no sabían qué les pasaba. Mareos, desvanecimiento,delirios eran parte de lo que sentían.

Viendo lo sucedido llamaron inmediatamente a la ambulancia de Colonia Elía. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital Urquiza, donde quedaron internados por algunas horas, más tarde llegó otro de sus compañeros con síntomas también. Fueron sometidos a análisis para determinar el origen de la intoxicación.

Otros dos instructores no fueron internados pero siguieron con síntomas en sus domiclios.

Extraoficialmente se supo que una vez que comenzaron a sentirse mejor y sacando cuentas, se dieron cuenta que lo único que habían consumido por igual, era la torta.

Ya con los resultados de los análisis que constataban la presencia de marihuana en sangre, realizaron la denuncia ante la agente fiscal N 3 bajo la carátula de Entrega, Suministro, aplicación o Facilitación de estupefacientes. Ese es el delito que aún se investiga.

Fueron cinco las personas que denunciaron a esta mujer de Colonía Elía que se desempeñaba como instructora del Parque Islas y Canales Verdes del Río Uruguay.

En ese momento, enteradas las autoridades del parque habrían desvinculado a esta persona de la actividad.

Cabe destacar que a raíz de esta acción, sus compañeros estuvieron con síntomas durante varios días, con malestar físico, pero con malestares que demandaron además atención y apoyo psicológico, según pudimos saber.

Extraoficialmente en el ultimo tiempo corrió un fuerte rumor de que la mujer denunciada podría volver a trabajar como instructora del parque natural provincial y que aún forma parte de la Comisión Administradora local, hechos que aún no pudimos confirmar.

Ahora resta que la Justicia dé su veredicto ya que un hecho de esta gravedad no debe repetirse.

Las personas afectadas estaban a cargo en ese momento de unos 30 menores de edad, ocurrió durante su horario laboral, en un parque provincial Islas y canales Verdes del Río Uruguay, que depende de la provincia, son algunos de los agravantes de este hecho que investiga la justicia a través de cinco denuncias que se hicieron ni bien ocurrió el hecho investigado.

Ponemos a disposición este canal para que las autoridades realicen también su descargo.

Fuente: Andrea Pacinelli

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