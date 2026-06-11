jueves 11 junio 2026

La inflación de mayo fue de 2,1%, según el INDEC

La inflación de mayo fue del 2,1 %, según informó este jueves el INDEC al difundir el dato del mes pasado del Índice de Precios al Consumidor. En el año el IPC acumula un alza de 14,7%, en tanto que la inflación interanual se ubicó en 33,2%.

La inflación de mayo fue del 2,1 %, según informó este jueves el INDEC al difundir el dato del mes pasado del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En el año el IPC acumula un alza de 14,7%, en tanto que la inflación interanual se ubicó en 33,2%.

El informe difundido por el INDEC informó también que la división con mayor alza mensual en mayo fue Comunicación (3,4%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (0,3%).

El dato publicado se conoce tras el 2,6% que dejó abril. En este resultado habrían contribuido dos factores: por un lado, los aumentos que quedaron en suspenso de las naftas, que a principios de abril dispuso YPF para mantener estables los valores en los surtidores en medio de la extensión de la guerra en Medio Oriente; y, por otra parte, los precios contenidos en los alimentos.

En mayo de 2026, Noreste fue la región con mayor suba mensual (2,6%) y Patagonia, la de menor (1,7%).

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